Kuşların Kabe'nin çevresinde uçuşu ilgi çekti - Son Dakika
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Kuşların Kabe'nin çevresinde uçuşu ilgi çekti

11 dakika önce

Suudi Arabistan'da koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle geçici olarak kapatılan ve sonra tekrar ibadete açılan Kabe'de, boş olduğu dönemde, kuşların dönerek uçtuğu anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Kuşların Kabe'nin çevresinde uçuşu ilgi çekti, System.String[]

Suudi Arabistan'da koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle geçici olarak kapatılan ve sonra tekrar ibadete açılan Kabe'de, boş olduğu dönemde, kuşların dönerek uçtuğu anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Suudi Arabistan'da Kabe üzerinde kuş sürüsünün uçtuğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede binlerce kişinin izlediği görüntülerde, Kabe'nin etrafının boş olduğu, kuşların ise etrafında dönerek uçtuğu görüldü. Sosyal medya kullanıcıları bu anlar için çok sayıda yorumda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kabe üzerinde kuş sürüsünün dönerek uçma görüntüleri


Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:10 Kaynak: DHA
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