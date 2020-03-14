Kuşların Kabe'nin çevresinde uçuşu ilgi çekti - Son Dakika
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Kuşların Kabe'nin çevresinde uçuşu ilgi çekti

6 saat önce

Kuşların Kabe'nin çevresinde uçuşu ilgi çektiBeril SÖNMEZ, (DHA)- Suudi Arabistan'da koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle geçici olarak kapatılan ve sonra tekrar ibadete açılan Kabe'de, boş olduğu dönemde, kuşların dönerek uçtuğu anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Kuşların Kabe'nin çevresinde uçuşu ilgi çekti

Beril SÖNMEZ, (DHA)- Suudi Arabistan'da koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle geçici olarak kapatılan ve sonra tekrar ibadete açılan Kabe'de, boş olduğu dönemde, kuşların dönerek uçtuğu anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Suudi Arabistan'da Kabe üzerinde kuş sürüsünün uçtuğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede binlerce kişinin izlediği görüntülerde, Kabe'nin etrafının boş olduğu, kuşların ise etrafında dönerek uçtuğu görüldü. Sosyal medya kullanıcıları bu anlar için çok sayıda yorumda bulundu.

Kuşların Kabe'nin çevresinde uçuşu ilgi çekti

Suudi Arabistan, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:34 Kaynak: DHA
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