Kuşların yuvası, beton santraline ait kepçe oldu - Son Dakika

Oltu ilçesindeki beton santralinde operatörlüğünü Remzi Öztürk'ün yaptığı kepçenin hidrolik tankı 3 yıldır kuşlar tarafından yuva olarak kullanılıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte akkuyruk sallayan kuşu, hidroliği yuvaya dönüştü.

ANNE KUŞ HİDROLİKTEN FAZLA AYRILMIYOR

Anne kuş, 5 yavrusu bulunan hidrolikten fazla uzaklaşmıyor. 5 yavrunun bulunduğu iş makinesini santral dışına çıkarmayan operatör Remzi Öztürk, "Anne kuş, sürekli kepçeyi takip ediyor. Yakın mesafelerde aracı takip ediyor. Yavru kuşların sağlık durumları çok iyi. Her geçen gün biraz daha büyüyorlar. Onlara çok alıştım. Uçup giderlerse buruk bir sevinç yaşayacağım" dedi.

ANNEYİ GÖRÜNCE ÇALIŞMAYI DURDURUYOLAR

5 yavru bulunan iş makinesini santralin dışına çıkarmayan operatör Remzi Öztürk, yiyecek getiren anne kuşu görünce çalışmasını durduruyor.