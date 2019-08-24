Son Dakika Haberleri: Kuşlarına yem vermeye çalıştığı sırada merdiven boşluğuna düştü
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Kuşlarına yem vermeye çalıştığı sırada merdiven boşluğuna düştü

21 dakika önce

-Kuşlarına yem vermeye çalıştığı sırada merdiven boşluğuna düştüİSTANBUL - Şişli'de, bahçe içerisindeki güvercinlerine yem vermeye çalışan kadın, dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

-Kuşlarına yem vermeye çalıştığı sırada merdiven boşluğuna düştü

İSTANBUL - Şişli'de, bahçe içerisindeki güvercinlerine yem vermeye çalışan kadın, dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Kalçasında kırık olan kadın itfaiye ve sağlık ekiplerinin 45 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 20.30 sularında Şişli İnönü Mahallesi Küçük Bayır Sokaktaki bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin yanındaki bahçede bulunan güvercinlerine yem vermeye çalışan Sevda Gök, isimli kadın dengesini kaybetti. Gök, dengesini kaybetmesi sonucu iki metrelik yan binadaki merdiven boşluğuna düşerek yaralandı. Kadını fark eden oğlu, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğun olmaması için güvenlik önlemi aldı.

Kadın yaklaşık 45 dakika sonra kurtarıldı

Kadını kurtarmakta başarılı olamayan sağlık ekiplerinin talebi üzerine, olay yerine itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından düşüp yaralanan kadın, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı kadın ambulansla Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İnönü mahallesi, İtfaiye, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:30 Kaynak: İHA
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