Kuşlarla ayçiçeği hasadı - Son Dakika

Kuşlarla ayçiçeği hasadı

Çukurova'nın bereketli topraklarında mayıs ve haziran aylarında doğal fotoğraf stüdyosu görünümüne kavuşan ayçiçeği tarlalarında hasat başladı.

Çukurova'nın bereketli topraklarında mayıs ve haziran aylarında doğal fotoğraf stüdyosu görünümüne kavuşan ayçiçeği tarlalarında hasat başladı. Yağ ve çekirdek olarak sofralara gelecek ayçiçeği için çiftçiler güneşin altında hasat mesaisi yaparken, kuşlar da tarlalarda mahsuller arasındaki böcekler ile karınlarını doyurmak için yarışıyor.

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Adana'nın Kozan ilçesinde ilk ayçiçeği hasadını gerçekleştiren çiftçilere kuşlar da eşlik ediyor. Çiftçiler Çukurova'nın bereketli topraklarında ayçiçeği hasadı yaparken binlerce kuş hasat aracının ardında kendi rızkları için kanat çırpıyor. Kuşlar, ayçiçeği tarlasında bulunan böcekleri yemek için gökyüzü ile tarla arasında görsel şölen sunuyor.


Çiftçi Bayram Ali Çamsar, kuşların karınlarını doyurmak için böceklerin peşinde olduklarını belirterek, "Hasat, çok keyifli ve güzel oluyor" dedi.


Çiftçi Şenol Baysal ise 4 yıldır ayçiçeği ekimi yaptıklarını ifade ederek, "Bu yıl onlarca kişi geldi papatya döneminde fotoğraf çektirdi. Papatya, gelincik zamanı insanlar özellikle geliyor, güne bakanlar içinde fotoğraf çektiriyor ve bakmaya doyum olmuyor" diye konuştu.


Hasat ettikleri ayçiçeğinin kuruyemiş ve yağ olarak sofralara döneceğini söyleyen Baysal, "Bu yıl Çukurova'nın sarı çiçeği olur mu olmaz mı bu yıl fiyatları belli değil. Çiftçiler, köylüler için güzel haberler bekliyoruz" dedi. - ADANA

Çukurova, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşlarla ayçiçeği hasadı - Son Dakika Ekonomi
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