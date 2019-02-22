Son Dakika Haberleri: Kuşlubahçe'de Dere Temizliği Tamamlandı

Kuşlubahçe'de Dere Temizliği Tamamlandı

56 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'ndan geçen derede başladığı 800 metrelik temizlik çalışmasını tamamladı.

Kuşlubahçe'de Dere Temizliği Tamamlandı, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere temizlik çalışmalarını rutin bir şekilde sürdürüyor. Yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için yürütülen çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'ndan geçen derede de 800 metrelik temizlik çalışması gerçekleştirildi. MASKİ ekipleri tarafından tamamlanan çalışma sayesinde dere yatağı daha sağlıklı hale getirildi.

"Büyükşehir ve MASKİ hizmet için sonuna kadar çalışıyor"

Mahalle Muhtarı Ramazan Vardar, "MASKİ ekipleri mahallemizden geçen deremizde başladığı temizlik çalışmasını kısa sürede tamamlayarak bizleri büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Bu çalışma sayesinde dere yatağındaki pislikler temizlenerek suyun akışı sağlıklı hale geldi. Böylece taşkın sorunu ortadan kalktı. Büyükşehir ve MASKİ bizlere hizmet için sonuna kadar çalışıyor. Mahalleli olarak hizmetlerden çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ yetkililerine çok teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:00 Kaynak: Bültenler

Şehzadeler, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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