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Küslük uzun sürmedi! Mehmet Ali Erbil ve "Manevi oğlum" dediği Tolga Yüce aralarındaki gerginliği bitirdi - Son Dakika

Küslük uzun sürmedi! Mehmet Ali Erbil ve "Manevi oğlum" dediği Tolga Yüce aralarındaki gerginliği bitirdi

24.08.2021 18:53

Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında yaşanan polemik sebebiyle küsen oyuncu Tolga Yüce ve ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil, yeniden bir araya geldi. Erbil, "Manevi oğlum" dediği Yüce ile aralarını düzelttiklerini söyledi.

Sanatçılar Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında geçtiğimiz aylarda Tolga Yüce'nin Sayan'a yönelik "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı sunar" şeklindeki sözlerinin ardından başlayan polemik giderek büyümüştü. Daha sonra Haberler.com'a konuk olan Tolga Yüce, yaptığı açıklamalarda olayın iç yüzünü anlattı. Yaşananların ardından küsen Erbil ve Yüce ikilisinden de güzel haber geldi.

"BABA VE OĞLUN ARASINA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR GİREMEZ"

Tolga Yüce'nin evinde buluşan ikiliden Mehmet Ali Erbil, "Oğlum Tolga Yüce'nin deniz manzaraları havuzundayız. Bizim için dargın dediler ama baba ve oğlun arasına üçüncü şahıslar giremez. Canım oğlum benim. Bugün fizik tedavi için kapalı havuza gideceğiz, bana orada bacaklarım güçlensin diye fizik tedavi uygulayacaklar. Gördüğünüz gibi ayaktayız" dedi.

Bu sırada Erbil'in yanında olan Yüce de ünlü sanatçıya sarılarak, "Manevi babam" diye seslendi.

Dargınlık kısa sürdü! Mehmet Ali Erbil 'Manevi oğlum' dediği Tolga Yüce ile barıştı

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Küslük uzun sürmedi! Mehmet Ali Erbil ve Manevi oğlum dediği Tolga Yüce aralarındaki gerginliği bitirdi

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan, Tolga Yüce, Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Küslük uzun sürmedi! Mehmet Ali Erbil ve 'Manevi oğlum' dediği Tolga Yüce aralarındaki gerginliği bitirdi - Son Dakika Magazin


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