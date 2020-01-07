Küsmedi, gitmedi, çok çalıştı ve takıma döndü: Mehmet Ekici - Son Dakika
Son Dakika Spor Küsmedi, gitmedi, çok çalıştı ve takıma döndü: Mehmet Ekici - Son Dakika Spor

Küsmedi, gitmedi, çok çalıştı ve takıma döndü: Mehmet Ekici

6 saat önce

Spor Arena / Süleyman ARAT | Fenerbahçe'de de önceki gün başlayan Antalya kampına Mehmet Ekici'nin de götürülmesi pek çok kişi için sürpriz oldu.

Küsmedi, gitmedi, çok çalıştı ve takıma döndü: Mehmet Ekici, System.String[]

Spor Arena/ Süleyman ARAT | Fenerbahçe'de de önceki gün başlayan Antalya kampına Mehmet Ekici'nin de götürülmesi pek çok kişi için sürpriz oldu. Ancak sarı lacivertli takımı yakından takip edenler için bu, beklenen bir gelişmeydi. Zira Mehmet Ekici, orta sahadaki oyuncu çokluğu nedeniyle sezon başında TFF'ye bildirilen listeye alınmamasına rağmen antrenmanlarını hiç aksatmadı.


ÖZEL HOCA TUTTU


Başkası olsa belki küser, içine kapanır, kapıyı vurup giderdi ama o, her an oynayacakmış gibi çalışmalarına devam etti. 29 yaşındaki futbolcu, takım idmanlarıyla yetinmedi, son 1.5 aydır parasını kendi cebinden karşıladığı özel bir antrenör tuttu


OYNAMA ŞANSI YÜKSEK


Çocukluk yaşında edindiği Alman disiplininin yanı sıra, Ozan Tufan'ın müthiş geri dönüş hikayesinden etkilenen Mehmet Ekici, 2 Şubat'ta TFF'ye verilecek yeni takım listesine adını yazdırmaya kararlı. Ekici'nin, sakatlıkları bulunan Miha Zajc ve Victor Moses'tan birinin yerine A takıma dahil edilmesine 'yüksek ihtimal' gözüyle bakılıyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Ekici, Fenerbahçe, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:33 
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