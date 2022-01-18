'Küsmesin Yıldızlar' tiyatro oyunu sömestr tatilinde öğrencilerle buluşuyor - Son Dakika

Enerji verimliliği konusunda 12 yıldır devam eden uluslararası ödüllü proje 'Enerjimi Koruyorum', tiyatro oyunu 'Küsmesin Yıldızlar' ile sömestr tatilinde İstanbullu öğrencilerle buluşacak. Ücretsiz olarak izlenebilecek oyun 22 Ocak-4 Şubat tarihlerinde İstanbul'daki birçok salonda gösterimde olacak.

Enerjisa Enerji tarafından 12 yıl önce hayata geçirilen, uluslararası ödüllü "Enerjimi Koruyorum" projesinin "Küsmesin Yıldızlar" isimli tiyatro gösterisi öğrencilerle buluşuyor. Sömestr tatili boyunca İstanbul'da birçok salonda öğrencilerle buluşacak olan oyun, çocuklarda tasarruf bilinci ve eğitimini eğlenceli bir yolla sağlamayı hedefliyor.

Dünyanın enerji kaynaklarını verimli kullanmaları ve enerji tasarrufu adına çocuklarda farkındalık yaratmayı hedefleyen tiyatro oyunu, ücretsiz olarak 22 ve 24 Ocak tarihlerinde Profilo Kültür Merkezi, 25-26 ve 27 Ocak tarihlerinde Yeni Moda Sahnesi, 31 Ocak ve 1-2 Şubat tarihlerinde Torium Sahne, 3 ve 4 Şubat tarihleri arasında ise Kartal Sanat Tiyatrosu'nda izlenebilecek.

300 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA ULAŞILDI

'Enerjimi Koruyorum' projesi kapsamında, yarının yetişkinleri olarak enerji verimliliği konseptini benimsemeleri için 14 ilde 650 okulda, 300 binden fazla çocuğa ulaşılarak enerji tasarrufu farkındalığı konusunda eğitimler verildi.

MOBİL OYUN İLE 7 MİLYON KİŞİYE ULAŞILDI

2010 yılından beri her sene yenilikler eklenerek devam eden proje, eğitici tiyatro oyununun yanı sıra eğitimlerini yaygınlaştırarak dijital/mobil oyun (aplikasyon) ile gelişimini sürdürdü. 7-13 yaş grubuna hitap eden proje, güvenilir bir oyun olarak çocuklarla buluşturuluyor. IOS ve Android platformlarından 100 binden fazla indirilen oyunla beraber 2010'dan beri yaklaşık 7 milyon kişiye ulaşan proje, gelecek nesillere doğru enerji kullanımı konusunda bilgi aktarmaya devam ediyor.