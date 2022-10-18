Kuşoğlu'ndan Şentop'a Merkez Bankası Yetkilisinin Milletvekillerine Bilgi Vermemesi ile İlgili Mektup: "Tbmm'nin İtibarıyla İlgili Olduğu İçin...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında; Merkez Bankası yetkilisinin milletvekillerine bilgi vermemesi ile ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a mektup yazdı. Kuşoğlu, mektubunda; "Merkez Bankası, TBMM'nin yasama ve denetim görevi ve hakkını engellemiştir. Biz muhalefet mensubu milletvekilleri olarak gerekli hassasiyeti gösterip protesto hakkımızı kullanarak bu bürokratik vesayetçi tavrı kınayarak komisyonu terk ettik. Ancak konu gerçek anlamda parlamento hukuku, demokrasi ve millet iradesinin mabedi Gazi Meclisimiz, TBMM'nin itibarıyla ilgili olduğu için durumu bilgilerinize sunuyor ve gereğini arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Sözcüsü Bülent

Kuşoğlu; dün komisyon toplantısında, torba kanun teklifinin görüşmelerinde, Merkez Bankası yetkilisinin Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile ilgili milletvekillerine bilgi vermemesinin ardından, bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a mektup yazdı. Bülent Kuşoğlu'nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a mektubu şöyle:

"1,4 TRİLYON LİRALIK BİR RİSK: Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 17 Ekim 2022 tarihli 27. dönem 6. Yasama Yılı 2'nci birleşiminde 52 maddelik, 2/4618 esas numaralı 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine devam edilmiştir. Teklifin 23. maddesinde, Kur Korumalı Mevduat Hesabı ile ilgili uygulamanın 1 yıl daha uzatılması hükmü yer almaktadır. Bu madde 1,4 trilyon liralık bir risk içermekte ve Cumhuriyet tarihinde ekonomik alanda en netameli konulardan birini oluşturarak çok hassas bir yer tutmaktadır. Yani mevcut uygulama konusunda mutlaka yasa yapıcının bilgilendirilmesinin gerektiği çok önemli bir özellik taşımaktadır.

MERKEZ BANKASI YETKİLİSİ, CEVAP VEREMEYECEĞİNİ İFADE ETMİŞTİR: İlgili Madde görüşmelerine gelindiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri Komisyona bilgi vermiş, ancak TC Merkez Bankası yetkililerinin Komisyonda olmadığı görülmüştür. Bunun üzerine madde görüşmeleri TCMB Yetkilileri gelinceye kadar Komisyon Başkanı tarafından ertelenmiş ve TCMB Yetkilileri tekrar Komisyona davet edilmişlerdir. Komisyon çalışmalarının akşam saatlerinde görüşmelere katılan bir Merkez Bankası yetkilisi, Komisyon üyelerinin sorularına cevap veremeyeceğini, 1211 Sayılı Merkez Bankası Kanununun buna izin vermediğini ifade etmiştir.

TCMB, YILDA İKİ KEZ BİLGİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bilgi verdiği bir konuda Merkez Bankası bürokratlarının TBMM'ne bilgi vermemesi mevzuat gerekçesi ile açıklanabilecek bir durum değildir. TCMB yetkilisinin ifadesinin aksine 1211 Sayılı TCMB kanunu uyarında TCMB, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na her altı ayda bir yani yılda iki kez bilgi vermekle yükümlüdür.

KONU TBMM'NİN İTİBARI İLE İLGİLİ: Ancak konu sadece TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun bilgilendirilmesi değil, onun ötesinde millet iradesi ve TBMM itibarı ile ilgili bir konudur. Komisyonda TCMB, TBMM'nin yasama ve denetim görevi ve hakkını engellemiştir. Biz muhalefet mensubu milletvekilleri olarak gerekli hassasiyeti gösterip protesto hakkımızı kullanarak bu bürokratik vesayetçi tavrı kınayarak komisyonu terk ettik. Ancak konu gerçek anlamda parlamento hukuku, demokrasi ve millet iradesinin mabedi Gazi Meclisimiz, TBMM'nin itibarıyla ilgili olduğu için durumu bilgilerinize sunuyor ve gereğini arz ediyorum."