Kuşoğlu'ndan Şentop'a Merkez Bankası Yetkilisinin Milletvekillerine Bilgi Vermemesi ile İlgili Mektup: "Tbmm'nin İtibarıyla İlgili Olduğu İçin... - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşoğlu'ndan Şentop'a Merkez Bankası Yetkilisinin Milletvekillerine Bilgi Vermemesi ile İlgili Mektup: "Tbmm'nin İtibarıyla İlgili Olduğu İçin...

18.10.2022 18:41
Kuşoğlu'ndan Şentop'a Merkez Bankası Yetkilisinin Milletvekillerine Bilgi Vermemesi ile İlgili Mektup: "Tbmm'nin İtibarıyla İlgili Olduğu İçin...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında; Merkez Bankası yetkilisinin milletvekillerine bilgi vermemesi ile ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a mektup yazdı. Kuşoğlu, mektubunda; “Merkez Bankası, TBMM’nin yasama ve denetim görevi ve hakkını engellemiştir. Biz muhalefet mensubu milletvekilleri olarak gerekli hassasiyeti gösterip protesto hakkımızı kullanarak bu bürokratik vesayetçi tavrı kınayarak komisyonu terk ettik. Ancak konu gerçek anlamda parlamento hukuku, demokrasi ve millet iradesinin mabedi Gazi Meclisimiz, TBMM'nin itibarıyla ilgili olduğu için durumu bilgilerinize sunuyor ve gereğini arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında; Merkez Bankası yetkilisinin milletvekillerine bilgi vermemesi ile ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a mektup yazdı. Kuşoğlu, mektubunda; "Merkez Bankası, TBMM'nin yasama ve denetim görevi ve hakkını engellemiştir. Biz muhalefet mensubu milletvekilleri olarak gerekli hassasiyeti gösterip protesto hakkımızı kullanarak bu bürokratik vesayetçi tavrı kınayarak komisyonu terk ettik. Ancak konu gerçek anlamda parlamento hukuku, demokrasi ve millet iradesinin mabedi Gazi Meclisimiz, TBMM'nin itibarıyla ilgili olduğu için durumu bilgilerinize sunuyor ve gereğini arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Sözcüsü Bülent

Kuşoğlu; dün komisyon toplantısında, torba kanun teklifinin görüşmelerinde, Merkez Bankası yetkilisinin Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile ilgili milletvekillerine bilgi vermemesinin ardından, bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a mektup yazdı. Bülent Kuşoğlu'nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a mektubu şöyle:

"1,4 TRİLYON LİRALIK BİR RİSK: Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 17 Ekim 2022 tarihli 27. dönem 6. Yasama Yılı 2'nci birleşiminde 52 maddelik, 2/4618 esas numaralı 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine devam edilmiştir. Teklifin 23. maddesinde, Kur Korumalı Mevduat Hesabı ile ilgili uygulamanın 1 yıl daha uzatılması hükmü yer almaktadır. Bu madde 1,4 trilyon liralık bir risk içermekte ve Cumhuriyet tarihinde ekonomik alanda en netameli konulardan birini oluşturarak çok hassas bir yer tutmaktadır. Yani mevcut uygulama konusunda mutlaka yasa yapıcının bilgilendirilmesinin gerektiği çok önemli bir özellik taşımaktadır.

MERKEZ BANKASI YETKİLİSİ, CEVAP VEREMEYECEĞİNİ İFADE ETMİŞTİR: İlgili Madde görüşmelerine gelindiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri Komisyona bilgi vermiş, ancak TC Merkez Bankası yetkililerinin Komisyonda olmadığı görülmüştür. Bunun üzerine madde görüşmeleri TCMB Yetkilileri gelinceye kadar Komisyon Başkanı tarafından ertelenmiş ve TCMB Yetkilileri tekrar Komisyona davet edilmişlerdir. Komisyon çalışmalarının akşam saatlerinde görüşmelere katılan bir Merkez Bankası yetkilisi, Komisyon üyelerinin sorularına cevap veremeyeceğini, 1211 Sayılı Merkez Bankası Kanununun buna izin vermediğini ifade etmiştir.

TCMB, YILDA İKİ KEZ BİLGİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bilgi verdiği bir konuda Merkez Bankası bürokratlarının TBMM'ne bilgi vermemesi mevzuat gerekçesi ile açıklanabilecek bir durum değildir. TCMB yetkilisinin ifadesinin aksine 1211 Sayılı TCMB kanunu uyarında TCMB, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na her altı ayda bir yani yılda iki kez bilgi vermekle yükümlüdür.

KONU TBMM'NİN İTİBARI İLE İLGİLİ: Ancak konu sadece TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun bilgilendirilmesi değil, onun ötesinde millet iradesi ve TBMM itibarı ile ilgili bir konudur. Komisyonda TCMB, TBMM'nin yasama ve denetim görevi ve hakkını engellemiştir. Biz muhalefet mensubu milletvekilleri olarak gerekli hassasiyeti gösterip protesto hakkımızı kullanarak bu bürokratik vesayetçi tavrı kınayarak komisyonu terk ettik. Ancak konu gerçek anlamda parlamento hukuku, demokrasi ve millet iradesinin mabedi Gazi Meclisimiz, TBMM'nin itibarıyla ilgili olduğu için durumu bilgilerinize sunuyor ve gereğini arz ediyorum."

YORUMLAR
500
ABD'de sanayi üretimi eylülde beklentileri aştı ABD'de sanayi üretimi eylülde beklentileri aştı Merkez Bankası, Bankaların Menkul Kıymet Tesis Oranını Yüzde 3'ten Yüzde 5'e Yükseltti Merkez Bankası, Bankaların Menkul Kıymet Tesis Oranını Yüzde 3'ten Yüzde 5'e Yükseltti
Kaynak: ANKA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Bülent Kuşoğlu, Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşoğlu'ndan Şentop'a Merkez Bankası Yetkilisinin Milletvekillerine Bilgi Vermemesi ile İlgili Mektup: 'Tbmm'nin İtibarıyla İlgili Olduğu İçin... - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:14 Karamollaoğlu, "6'lı masa ne zaman aday çıkaracak?" sorusunu yanıtladı: 2 gün içinde adayımızı açıklarız
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:40 Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi
22:35 Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 01:03:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşoğlu'ndan Şentop'a Merkez Bankası Yetkilisinin Milletvekillerine Bilgi Vermemesi ile İlgili Mektup: "Tbmm'nin İtibarıyla İlgili Olduğu İçin... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement