Kuşoğlu: "Yozgatlıların Özellikle Ankara Siyasetindeki Yeri Yadsınamaz" - Son Dakika
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Kuşoğlu: "Yozgatlıların Özellikle Ankara Siyasetindeki Yeri Yadsınamaz"

28.06.2022 11:54

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği Kültür ve Sanat Günleri etkinliğinin açılışında; “Yozgat Demokrat Federasyonu son zamanlarda çok güzel etkinliklerle adından söz ettiriyor. Yozgatlıların özellikle Ankara siyasetindeki yeri yadsınamaz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği Kültür ve Sanat Günleri etkinliğinin açılışında; "Yozgat Demokrat Federasyonu son zamanlarda çok güzel etkinliklerle adından söz ettiriyor. Yozgatlıların özellikle Ankara siyasetindeki yeri yadsınamaz" dedi.

Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu, dün; Ankara Zafer Çarşısı'nda Kültür ve Sanat Günleri etkinliği düzenledi. Etkinliğin açılışına; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve siyasi partilerin Ankara il yöneticileri katıldı.

Federasyon Başkanı Mesut İbiş, etkinliğin açılış konuşmasında; Ankara'da yaşayan yazar, şair, ressam, heykeltıraş gibi birçok Yozgatlı sanatçıyı kültür ve sanat etkinliğinde sanatseverlerle bir araya getirmenin gururunu yaşadıklarını ve bu etkinliği geleneksel hale getireceklerini söyledi.

"YOZGATLILARIN ÖZELLİKLE ANKARA SİYASETİNDEKİ YERİ YADSINAMAZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu ise şunları söyledi:

"Açılışın onur konuğu olarak davet eden ve plaket takdiminde bulunan Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Yozgat Demokrat Federasyonu son zamanlarda çok güzel etkinliklerle adından söz ettiriyor. Yozgatlıların özellikle Ankara siyasetindeki yeri yadsınamaz. Bugün burada Yozgat'ın sanat camiasındaki değerleri ve onların eserleriyle de bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadim Yozgat kültürünün zenginliği ile Ankara'mıza ve sanatseverlere katkılarından dolayı tüm sanatçılarımızı da tek tek kutluyorum."

3 Temmuz'a kadar açık kalacak olan sanat sergisinde yer alan eserler keman, saz ve gramofon dinletileri eşliğinde sergilenecek.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Kuşoğlu, Yozgat, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşoğlu: 'Yozgatlıların Özellikle Ankara Siyasetindeki Yeri Yadsınamaz' - Son Dakika

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