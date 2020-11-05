Küspe yüklü römork, saplandığı çukurdan çıkarılırken devrildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde küspe yüklü römork, saplandığı kum dolu çukurdan çıkarılırken yola devrildi.

Olay, Paşalık Caddesi Harun Sokak'ta meydana geldi. KASKİ ekipleri kısa bir süre önce kanalizasyon arızasını gidermek için sokakta çalışma yaptı. Kazılan çukur, toprak ve kumla kapatıldı. Ahmet Otlutepe, şeker fabrikasından aldığı küspeyi, 46 E 8152 plakalı traktörüne bağladığı römorkla kapatılan çukurdan geçmek istediği sırada hiç ummadığı bir durumla karşılaştı. Tonlarca ağırlıktaki küspe dolu römorkun ön tekeri, çöken çukura saplandı. Otlutepe, römorku çıkarmak için ileri-geri manevra yaptığı sırada çukur, römorkun ağırlığı ile daha da derinleşti. Bu sırada ön tekerinin büyük kısmı çukura gömülen römork, devrildi. Römorktaki küspe de yola döküldü.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği sokağı trafiğe kapattı. Yola dökülen küspe iş makinesince temizlenirken devrilen römork da tekrar düzeltildi. Traktör sürücüsü, olayı büyük şans eseri yara almadan atlattı. - KAHRAMANMARAŞ