Küspe yüklü traktör ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Küspe yüklü traktör ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu- Taşköprü karayolu üzerinde halı ve kilim yüklü kamyon ile küspe yüklü traktör çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü mevkisinde Nihat Şahin yönetimindeki 55 YC 380 plakalı halı ve kilim yüklü Mercedes-Benz marka kamyon, aynı istikamette seyreden Devrekani'den Kastamonu Şeker Fabrikasına şeker pancarı bıraktıktan sonra köyüne geri dönen Devrekani İnciğez Köyü eski Muhtarı Mahir Kırdı idaresindeki 37 AAF 709 plakalı küspe yüklü traktöre çarptı. Kazada küspe yüklü römork ile halı ve kilim yüklü kamyon devrildi. Kaza nedeniyle Kastamonu-Taşköprü karayolu trafiğe kapandı. Kazada traktör sürücü Mahir Kırdı ile kamyon sürücüsü Nihat Şahin yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kapan yol nedeniyle tek şeritli olarak trafik akışı sağlanırken, araçların ise yoldan kaldırılma çalışmaları devam ediyor.