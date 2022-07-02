Son dakika haberi... Kuştepe'de polislerle vatandaşlar halı sahada karşı karşıya geldi

ŞİŞLİ'de, polis ekipleri ile Kuştepe mahalle sakinleri arasında polis ile vatandaş ilişkilerini geliştirmek amacıyla futbol turnuvası düzenlendi. Şişli Emniyet Müdürlüğü ve Kuştepe Mahalle Muhtarlığı'nın organize ettiği halı saha maçına, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Kuştepe Mahalle Muhtarı Eyüp Demirkıran ve vatandaşlar katıldı.

Sürekli yaşanan olumsuz olaylarla gündeme gelen Şişli'ye bağlı Kuştepe Mahallesi'nde, bu kez polis ile vatandaşlar arasında dostluk maçı yapıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kuştepe Mahalle Muhtarlığı'nın organize ettiği halı saha maçında polislerle, Kuştepe'de yaşayan ve çiçekçilik işiyle uğraşan vatandaşlar karşı karşıya geldi. Maça Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Kuştepe Mahalle Muhtarı Eyüp Demirkıran ve vatandaşlar katıldı. Centilmence geçen müsabakada dostluk kazanırken, Kuştepeli çocuklar takımlarını yalnız bırakmadı. Maç öncesinde mahalle sakinleri, Kaymakam Kaya ve Emniyet Müdürü Kayhan'a çiçek hediye etti.

KAYA, "EMNİYET VE MUHTARLIĞIMIZ KOORDİNELİ HAREKET EDİYORLAR"

Maçı yakından takip eden Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, gönlünün Kuştepelilerin maçı kazanmasından yana olduğunu belirterek, "Kuştepe'de belki ister istemez, sosyal demografik yapısından, çok kozmopolit olmasından dolayı farklı bazı olaylara geçmişte sahne olmuş olabilir. Bu noktada hem emniyet müdürlüğümüz hem muhtarlığımız gerçekten vatandaşlarımızla çok koordineli bir şekilde çalışma sergiliyor. Birlikte hareket ediyor. Emniyet müdürlüğümüze ve muhtarlığımıza bugün, gençlerimizle kaynaşması bir arada olması, beraber olması noktasında bu güzel etkinliği düzenledikleri için çok teşekkür ederim. Bugün belki buradan bir galip çıkacak ama benim gönlüm Kuştepe'nin kazanmasından yana. Kuştepelileri ben bugün tutuyorum. Ama dostluk kazanacak onu söyleyeyim" diye konuştu.

DEMİRKIRAN, "ÖN YARGILARI YIKMAK İÇİN YAPIYORUZ"

Kuştepe Mahalle Muhtarı Eyüp Demirkıran ise, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde hareket ettiklerini ifade ederek, "Emniyet olarak Kuştepe'de turnuva yapmak bizim için çok onur verici ve şeref verici bir hadisedir. Tarihinde Kuştepe futbola aşıktır. Biraz önce kendisi de söyledi, gerçekten Kuştepe'nin sokakları Brezilya'nın sokakları gibidir. Futbola aşık bir Kuştepe'dir. Şimdi bu turnuvada oynadığımız futbolla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kendimizi göstereceğiz. Turnuvamızın amacı Kuştepe'de bazı ön yargıların yıkılması adına yapıyoruz. Bunu şöyle düşünebiliriz, sosyal sorumluluk projesi olarak da düşünebilirsiniz. Bugün internete bastığınız da emniyet ile Kuştepe'nin kötü algıları çıkar. Bugün sizin vesilenizle çok güzel ortam çıkacak. İnternete girildiğinde Şişli Kuştepe'de Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile gerçekten dostluk maçı yapılıyor olması bizim için onur verici" şeklinde konuştu.