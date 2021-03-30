"Kuştepe'nin turizm elçisi" köyünü fotoğrafçılar için cazip hale getiriyor - Son Dakika

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde yaşayan kadın girişimci ve kurgusal fotoğrafçı Gülşen Gürses, fotoğrafçıları köyüne çekmek için açık alanda farklı konseptler hazırlıyor.

Kuştepe köyünde yaşayan köy sakinlerinin "turizm elçisi" dediği Gürses, bölgenin ve köyünün tanıtımı için yaklaşık 4 yıl önce Pavli Atölyesi'ni kurdu.

Atölyede fotoğraf tutkunları için çalışmalar yürüten Gürses, geçen yıl 370 nüfuslu köyüne yaklaşık 15 organizasyonda binden fazla fotoğrafçının gelmesini sağladı.

Gürses, periyodik aralıklarla farklı obje ve konularla fotoğrafçılar için konseptler oluşturuyor. Kimi zaman bağ bozumu, kimi zaman kına gecesi, kimi zaman hasat canlandırması konseptleri düzenleyen Gürses, bu kez yıkılan evlerin asırlık pencere çerçevelerinden "geçmişten geleceğe" adlı tema oluşturdu.

Gürses, konsepti için yıkılan evlerden topladığı çerçeveleri aslına uygun onardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak 20 fotoğraf sanatçısının katıldığı etkinlikle, köyün kızları da tanıtım amacıyla modellik yaptı.

Yöresel kıyafetleri ile modellik yapacak olmanın heyecanını yaşayan köy sakinleri, makyajları için önce aynanın karşısına geçti daha sonra da fotoğraf çekimi için asırlık pencerelerin.

"Asırlık çerçevelerimizle geçmiş ile gelecek arasında köprü kuruyoruz"

Pavli Atölyesi kurucusu Gülşen Gürses, AA muhabirine, köyünün tanıtımı amacıyla etkinlikler düzenlediğini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle bir süredir etkinlik yapamadıklarını ve bu süreçte yeni konsept arayışına girdiğini belirten Gürses, pencereler ile oluşturduğu konseptin, fotoğraf sanatçılarının ilgisini çektiğini ifade etti.

Düzenlediği etkinliğe çok sayıda katılımcının başvurduğunu ancak salgın tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda sanatçıyı davet etmek zorunda kaldığını anlatan Gürses, "Baharın gelişiyle birlikte içimizde o coşkuyu o enerjiyi sanatla buluşturarak bir etkinlik organize ettim. Geçtiğimiz yıl da buna benzer etkinlikler gerçekleştirdik. Baharın gelişi, ovaların yeşermesi, çiçeklerin açması ve leyleklerin gelişini kutlarken aynı zamanda eski toprak evlerden çıkan pencereleri de değerlendirdiğimiz çalışma ile tiyatral bir görünüm kazandırdık." şeklinde konuştu.

İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve İzmir gibi illerden fotoğraf sanatçılarının etkinliğe katılım sağladığını anlatan Gürses, aynı etkinliği gelen ilgiye göre yeniden düzenleyebileceğini ifade etti.

Etkinliklerde kullandıkları objelerin yöreye ait olduğunu dile getiren Gürses, "Burada özellikle pencereleri, toprak evlerden korunarak ve tamir edilerek dokusu bozulmadan kadrajımıza sığdırıyoruz. Eski kitaplar, saatler... Kullandığımız tüm objelerin manevi değeri de var. Çünkü geçmişteki akrabalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz ve çocukluğumuza konu olmuş iken bugün sanatımıza katkı sağlıyor. Bu çerçevelerin çoğu asırlık. Bulduğum, gördüğüm her yerden bu çerçeveleri topluyor veya satın alıyorum." dedi.

"Çok verimli fotoğraflar çıkıyor"

Köy sakinlerinden Duygu Uzantaş ise hayatında ilk kez modellik yaptığını ve çok heyecanlı olduğunu aktardı.

Köyü adına böyle bir projede yer aldığı ve tanıtımına katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu bildiren Uzantaş, "Köyüme ait eski pencereler ile modellik yapmak bana ayrı anı oldu. "dedi.

Fotoğraf sanatçısı Barkan Tekdoğan da ilk kez bu şekilde bir etkinliğe katıldığını belirtti.

Kırklareli'ne etkinlik vesilesi ile geldiğini anlatan, "Çok verimli fotoğraflar çıkıyor. Bu fotoğrafları değişik yerlerde değerlendirebilmemiz, bizim bu bölgeye gelmemize katkı sağladı. Açık havada olmak bizim için ayrı bir şans." şeklinde konuştu.