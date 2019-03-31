Kuşu Beldesi 10 Yıl Sonra Başkanını Seçiyor

- Kuşu beldesi 10 yıl sonra başkanını seçiyor Son 5 yılda 6 seçimi boykot eden Simav'ın Kuşu beldesi sakinleri yeni başkanları için sandık başında Hukuk mücadelesinin ardından bin 840 seçmen, 2014 yılında kaybettikleri beldeliği yeniden kazanmanın heyecanıyla sandık başına koştuKÜTAHYA - Son...

- Kuşu beldesi 10 yıl sonra başkanını seçiyor

Son 5 yılda 6 seçimi boykot eden Simav'ın Kuşu beldesi sakinleri yeni başkanları için sandık başında

Hukuk mücadelesinin ardından bin 840 seçmen, 2014 yılında kaybettikleri beldeliği yeniden kazanmanın heyecanıyla sandık başına koştu



KÜTAHYA - Son 5 yılda 6 seçimi boykot eden Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesindeki vatandaşlar, sürdürdükleri hukuk mücadelesinin ardından yeniden kazandıkları belde olma hakkı üzerine bugün başkanları seçmek için sandık başına gittiler.

Kuşu beldesi, Yerel Yönetimler Yasası kapsamında 2011 yılında nüfusu 2 binin altına düştüğünden beldelik statüsünü kaybedip köye dönüştü. Kuşu halkı 30 Mart 2014'deki yerel seçimde, 1 Haziran 2014'deki ara seçimde, 10 Ağustos 2014'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 7 Haziran 2015'deki genel seçimde, 1 Kasım 2015'deki genel seçimde, 1 Haziran 2016'daki ara seçimde, 6 kez bilinçli olarak sandıklara gitmeyip seçimleri boykot etmişti. Üç yıllık hukuk mücadelesi sonunda yeniden belde olma hakkını alarak, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'in Belediye Başkanı olarak görevlendirildiği Kuşu beldesi sakinleri, 16 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumuna ve 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli Genel seçimlerine katıldılar.

10 yıl evvel son defa Belediye Başkanını seçen Kuşu'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri için, Ak Parti'den Feridun Aktay, Milliyetçi Hareket Partisinden Murat Güntaş, Saadet Partisinden Sayim Altın, Bağımsız Türkiye Partisinden Halil Baş Belediye Başkanlığına aday gösterildi. Dört mahallesine muhtar seçilecek olan Kuşu'da, 7 sandıkta toplam bin 840 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Kuşu Beldesi sakinlerinden Hatice Dumlupınar "10 sene evvel son olarak başkanımızı seçtik, 5 senedir de sandığa gitmedik, oy kullanmadık. Bu seçimde adayımızı seçeceğiz. Allah tamamına erdirsin. Bizim başkanımız dik durur, sağlam durur" dedi.

Belde halkından Serpil Aktay ise 5 seçimdir oy kullanmayan Kuşu'ya oy kullanmaya geldiklerini ifade etti.

Kuşu halkından Ahmet Pınar ise "Belediyeliği elden giden ve 6 seçimden bu yana oy kullanmadığımız beldemizde tekrar belediye başkanımızı seçiyoruz" dedi.

Emekli öğretmen Zeki Ersoy "2011 yılında Belediyeler Kanununa göre kasabamızdan beldelik alındı. Bizler Kuşu halkı olarak beldeliğimizi yeniden kazanabilmek için 5 yıldır sandıklara gitmedik. Yaptığımız hukuk mücadelesi sonunda beldeliğimizi yeniden kazandık. Şimdi 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanımızı seçmek için buradayız. Beldemiz ve seçilecek olan başkanımız için hayırlı olsun" dedi.

Kuşu beldesinde Ak Parti Belediye Başkan adayı olan Feridun Aktay "2014 yılında belediyelerin kapatılması kararıyla birlikte Kuşu beldesi köye dönüştürüldü. Köye dönüştürülen kasaba halkımız muhtarlık seçimleri için sandıklara gitmedi. Yeniden beldeliğini geri isteyen halkımız 6 seçimdir sandıklara gitmedi. Bu süreç içerisinde okul müdürü olarak muhtarlık vekilliği görevi şahsıma verildi. Beş yıldan bu yana bu görevi yapmaktayım. İnşallah halkımızın teveccühü bizden yana olur. Allah Devletimize ve Milletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Kuşu beldesinde Milliyetçi Hareket Partisinden Belediye Başkan adayı olan Murat Güntaş, "2014 yılında belde tüzel kişiliğimiz elimizden alındı. Kuşulular olarak hukuk mücadelesi verdik ve haklı olduğumuz bu mücadeleyi kazandık. Bu süre içinde 5 yıl sandığa gitmedik, seçimlerde oy kullanmadık. 31 Mart 2019 tarihinde Allah nasip ederse belediye başkanımızı seçeceğiz. Kuşu'ya hizmet etmek bize nasip olur inşallah" dedi.

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