Kuşu Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
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Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu Beldesi Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:13 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu Beldesi Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında bulundu.
Belediyesi Başkanı Feridun Aktay, yaptığı açıklamada, "Meclis üyelerimiz Barış Pınarı Harekatında Kahraman Ordumuzun ve Mehmetçiğimizin yanındayız. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor. Gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır, fedakar askerimizi Allah muvaffak etsin" dedi. (EFE-) - KÜTAHYA
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