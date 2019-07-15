Son Dakika Haberleri: Kuşu Göleti doğal fotoğraf stüdyosu
Son Dakika Güncel Haber

Kuşu Göleti doğal fotoğraf stüdyosu

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kuşu göleti, doğa harikası özelliğiyle, evlenen çiftlerin en mutlu anlarına şahitlik ediyor.

Kuşu Göleti doğal fotoğraf stüdyosu, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kuşu göleti, doğa harikası özelliğiyle, evlenen çiftlerin en mutlu anlarına şahitlik ediyor. Yaz aylarında yapılan düğünlerde, genç çiftlerin mutlu günlerini ölümsüzleştiren fotoğraflar için Kuşu göletinin tercih edildiği belirtiliyor.

Kuşu Beldesinde düğün hazırlıkları yapan çiçeği burnunda çift Derya ve Cemal Aydoğdu, beldelerinin piknik alanı olan, doğa harikası Kuşu göletinde düğün fotoğrafı çektirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler. Simav'ın bir çok yerinde doğal stüdyo alanı olduğunu söyleyen Aydoğdu çifti, Kuşu göletinin kendileri için özel bir anlam taşıdığını ifade ettiler. - KÜTAHYA
Kütahya, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adli Tıp gerçeği ortaya çıkarınca müebbete çarptırıldı Çin'de bulunan 100 yıllık Jianghan Oteli yandı Samsun'da korkutan görüntü! Sazan balıkları kıyıya vurdu Mesut Özil, Tanzanya'daki çocukların ameliyat masraflarını karşıladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 12:22:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşu Göleti doğal fotoğraf stüdyosu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]