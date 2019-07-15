Kuşu Göleti doğal fotoğraf stüdyosu
1 saat önce
Kütahya'nın Simav ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kuşu göleti, doğa harikası özelliğiyle, evlenen çiftlerin en mutlu anlarına şahitlik ediyor.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:34 Kaynak: İHA
'nın Simav
ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kuşu göleti, doğa harikası özelliğiyle, evlenen çiftlerin en mutlu anlarına şahitlik ediyor. Yaz aylarında yapılan düğünlerde, genç çiftlerin mutlu günlerini ölümsüzleştiren fotoğraflar için Kuşu göletinin tercih edildiği belirtiliyor.
Kuşu Beldesinde düğün hazırlıkları yapan çiçeği burnunda çift Derya ve Cemal Aydoğdu, beldelerinin piknik alanı olan, doğa harikası Kuşu göletinde düğün fotoğrafı çektirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler. Simav'ın bir çok yerinde doğal stüdyo alanı olduğunu söyleyen Aydoğdu çifti, Kuşu göletinin kendileri için özel bir anlam taşıdığını ifade ettiler. - KÜTAHYA
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