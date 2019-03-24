Son Dakika Haberleri: Kuşu, Kalp Masajıyla Hayata Döndürmeye Çalıştı

Kuşu, Kalp Masajıyla Hayata Döndürmeye Çalıştı

24 dakika önce

Ankara Gar Kavşağı'nda gagasına çöp yapıştığı için ölen kuşa, yoldan geçen bir kişi kalp masajı yaparak kuşu kurtarmaya çalıştı.

Kuşu, Kalp Masajıyla Hayata Döndürmeye Çalıştı, System.String[]
Ankara Gar Kavşağı'nda gagasına çöp yapıştığı için ölen kuşa, yoldan geçen bir kişi  kalp masajı yaparak kuşu kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda kuşu hayata döndüremeyen kişi, çaresizce kuşu öldüğü yere geri bıraktı. 

Görüntü dökümü

-Kuşa kalp masajı yapılmasından genel ve detaylar 

ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:52 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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