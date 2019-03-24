Kuşu, Kalp Masajıyla Hayata Döndürmeye Çalıştı
24 dakika önce
Ankara Gar Kavşağı'nda gagasına çöp yapıştığı için ölen kuşa, yoldan geçen bir kişi kalp masajı yaparak kuşu kurtarmaya çalıştı.
Ankara
Gar Kavşağı'nda gagasına çöp yapıştığı için ölen kuşa, yoldan geçen bir kişi kalp masajı yaparak kuşu kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda kuşu hayata döndüremeyen kişi, çaresizce kuşu öldüğü yere geri bıraktı.
Görüntü dökümü
-Kuşa kalp masajı yapılmasından genel ve detaylar
ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:52 Kaynak: DHA
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