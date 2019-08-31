Son Dakika Haberleri: Kuşu yakalamaya çalışan kedi havuza böyle düştü
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Kuşu yakalamaya çalışan kedi havuza böyle düştü

2 saat önce

Kuşu yakalamaya çalışan kedi havuza böyle düştüSİNOP - Sinop'ta bir kedi kuşu yakalamak isterken çeşmeye düşerek ıslandı.

Kuşu yakalamaya çalışan kedi havuza böyle düştü

SİNOP - Sinop'ta bir kedi kuşu yakalamak isterken çeşmeye düşerek ıslandı.

Sinop'ta Pervane Medresesi içerisinde bulunan çeşmenin yanında güvercini avlamak isteyen bir kedi dikkati dağıldığı için çeşmenin içine düşerek ıslandı. Bu anlar medresede esnaflık yapan Orçun Yılmaz'ın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan esnaf Orçun Yılmaz, "Sinop Pervane Medresesi'nde esnaflık yapıyorum. Burada bugün sabah saatlerinde bir kedinin kuşu yakalama esnasını gördüm ve hemen cep telefonumla o anları kayıta almak istedim. Fakat kedinin kuşu yakalamayacağından emindim. Sonuç olarak kedi av esnasında dikkati dağıldığı için suya düştü" dedi.

Sinop, Genel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:33 Kaynak: İHA
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