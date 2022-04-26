'KUŞUM KAÇTI' DİYEREK ÇATISINA ÇIKTIĞI FABRİKAYI BENZİN DÖKÜP YAKTI - Son Dakika
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'KUŞUM KAÇTI' DİYEREK ÇATISINA ÇIKTIĞI FABRİKAYI BENZİN DÖKÜP YAKTI

26.04.2022 16:50

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde Aziz B. (35), işten çıkarılmasını istediği eski eşi Özlem D.?nin çalıştığı fabrikayı 3 noktadan ateşe vererek yaktı.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde Aziz B. (35), işten çıkarılmasını istediği eski eşi Özlem D.?nin çalıştığı fabrikayı 3 noktadan ateşe vererek yaktı. Fabrika sahiplerinden Serdar Babagil, Aziz B.'nin bekçiye 'kuşum kaçtı' diyerek çatıya çıktığını söylediğini belirterek, "Zararımız 7 milyon TL. 30 ailenin ekmek kapısı yandı" dedi.

Bir süre önce Koçarlı ilçesinin kırsal Sobuca Mahallesi'nde defne yaprağı işlenen fabrikaya giden Aziz B., 1 yıl önce boşandığı Özlem D.?nin işten çıkarılmasını istedi. Ancak fabrika sahipleri, bunu reddetti. Bunun üzerine Aziz B., bugün saat 06.30 sıralarında fabrikaya gitti, çatıya çıkıp 3 ayrı noktayı ateşe verdi. Fabrika bekçisinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında, fabrikada 95 ton defne yaprağıyla çok sayıda makine yandı. Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Aziz B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

'30 AİLENİN EKMEK KAPISI YANDI'

Fabrikanın sahiplerinden Serdal Babamgil, 7 milyon TL zararın olduğunu belirterek, "Bu fabrikada 30 işçi çalışıyor. İşimizi daha da büyütmek istiyorduk. Çalışanlarımızdan biri eşiyle boşandı. Eski kocası çalışanımızı işten çıkarmamızı istedi ama kimseyi işten çıkarmayacağımızı söyledik. Fabrikada bekçi vardı ancak ona 'Kuşum kaçtı' diyerek çatıya çıkmış. Daha sonra farklı noktalara benzin döküp yakmaya başlamış. 4 milyon TL'lik defne yaprağı ve yanan makinalarla birlikte zararımız 7 milyon TL. 30 ailenin ekmek kapısı yandı" diye konuştu.

'KUŞUM KAÇTI' DİYEREK ÇATISINA ÇIKTIĞI FABRİKAYI BENZİN DÖKÜP YAKTI
'KUŞUM KAÇTI' DİYEREK ÇATISINA ÇIKTIĞI FABRİKAYI BENZİN DÖKÜP YAKTI
'KUŞUM KAÇTI' DİYEREK ÇATISINA ÇIKTIĞI FABRİKAYI BENZİN DÖKÜP YAKTI
'KUŞUM KAÇTI' DİYEREK ÇATISINA ÇIKTIĞI FABRİKAYI BENZİN DÖKÜP YAKTI

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Türk Lirası, Koçarlı, Benzin, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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