Son Dakika Haberleri: Kusurlu Sürücülere 112 Bin TL Ceza

Kusurlu Sürücülere 112 Bin TL Ceza

51 dakika önce

Tekirdağ'da emniyet birimlerince kent genelinde yapılan uygulamalarda 349 araca 112 bin 715 TL ceza kesildi.

Kusurlu Sürücülere 112 Bin TL Ceza, System.String[]
Tekirdağ'da emniyet birimlerince kent genelinde yapılan uygulamalarda 349 araca 112 bin 715 TL ceza kesildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kusurlu sürücü ve araçlara geçit vermiyor. Emniyet birimlerince Tekirdağ merkez ilçe olmak üzere toplamda 11 ilçede yapılan uygulamalarda kusurlu görülen 349 araca 112 bin 715 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca biri motosiklet olmak üzere toplamda 10 araç trafikten men edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:44 Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa
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