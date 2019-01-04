Kusurlu Sürücülere 112 Bin TL Ceza
51 dakika önce
Tekirdağ'da emniyet birimlerince kent genelinde yapılan uygulamalarda 349 araca 112 bin 715 TL ceza kesildi.
Tekirdağ
'da emniyet birimlerince kent genelinde yapılan uygulamalarda 349 araca 112 bin 715 TL ceza kesildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kusurlu sürücü ve araçlara geçit vermiyor. Emniyet birimlerince Tekirdağ merkez ilçe olmak üzere toplamda 11 ilçede yapılan uygulamalarda kusurlu görülen 349 araca 112 bin 715 TL idari para cezası kesildi.
Ayrıca biri motosiklet olmak üzere toplamda 10 araç trafikten men edildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:44 Kaynak: İHA
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