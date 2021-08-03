KUSURSUZ KAFE 4 YAŞINDA Düzce Belediyesi çatısı altında farkındalık hareketi olarak faaliyetlerine başlayan Kusursuz Kafe 4. yaşını kutladı. Kusursuz Kafe'nin bu mutlu gününde Düzce BELTUR yöneticileri de kendilerini yalnız bırakmadı.

Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan Avrupa Birliği destekli proje kapsamında 15 down sendromlu gencin çalıştığı Kusursuz Kafe 4. yaşını kutladı.

AB proje desteğinin sona ermesine karşın Düzce Belediyesinin inisiyatifi ile çalışmalarına devam eden Kafenin 4. yaşı dolayısıyla pasta ile sürpriz yapan Düzce BELTUR A. Ş Genel Müdürü Erdal Yılmaz ve Genel Müdür Yardımcısı Gönül Asuk'un yanı sıra Düzceli sinema sanatçısı Nurullah Çelebi'de kutlamada hazır bulundu.

Hazırlanan yaş günü pastasının kesilmesinin ardından, Düzce BELTUR A. Ş Genel Müdür Yardımcısı Gönül Asuk, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün çalışanların mutluluklarını paylaştığını dile getirerek, selamlarını iletti.

Kafe'nin 4. yaşı kutlaması çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.