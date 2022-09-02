Kusursuz Kiracı 2. Bölüm Fragmanı - Son Dakika
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Kusursuz Kiracı 2. Bölüm Fragmanı

02.09.2022 15:43

"Kusursuz Kiracı" 2. Bölümüyle 6 Eylül Salı Saat 20: 00'de FOX'ta!

"Kusursuz Kiracı" 2. Bölümüyle 6 Eylül Salı Saat 20: 00'de FOX'ta!

"Kusursuz Kiracı" 1. Bölümünü izlemek İçin Tıklayın: https://bit.ly/3cvCbQ1

"Kusursuz Kiracı" 1. Bölüm Sahneleri İzlemek İçin Tıklayın: https://bit.ly/3R4E1q7

Ana karakter Mona (Dilan Çiçek Deniz), yetimhanede büyümüş genç bir kadındır. İnternet gazetesinde çalışmakta ve son dönemde İstanbul'un farklı noktalarında yaşanan ev kundaklaması vakalarının haberini yapmaktadır. Yine yangın haberine gittiği bir gün, aynı haberi yapmaya gelen fotoğraf muhabiri Yakup (Serkay Tütüncü) ile karşılaşırlar. Birbirlerinden alttan alta hoşlanmakla birlikte, tümüyle zıt karakterlere sahip oldukları için didişe didişe haberi yaparlar. Haber dönüşü Mona zaten kavgalı olduğu ev sahibinin eşyalarını kapının önüne koyduğunu görür ve artık evsiz kalmıştır. Yetimhaneden arkadaşı ve şimdilerde polis olan arkadaşı Leyla (Melisa Döngel) gizli bir görevde olduğundan, yeni tanıştığı Yakup'un, sonradan garip bir mimariyle ikiye bölünmüş olan evine kiracı olma teklifini geçici bir çözüm olarak kabul etmek zorunda kalır. Ancak Mona daha apartmana taşındığı ilk gün, Yuva Apartmanı'nda garip işler döndüğünü fark eder. Gizemli tavırlar takınan komşular da onun apartmana taşınmasından hiç memnun görünmemektedir. İçeride sıra dışı işler döndüğü bellidir ancak Mona neler olup bittiğini anlayacak zaman bulamadan, hiç beklenmedik, ciddi bir problemin içine düşer.

"Kusursuz Kiracı" dizisinin hikayesine tanık olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz https://bit.ly/3QEJ93m

Oyuncular;

Dilan Çiçek Deniz Serkay Tütüncü Bennu Yıldırımlar

Melisa Döngel Ruhi Sarı Rüçhan Çalışkur Beyti Engin Özlem Tokaslan Umut Kurt Deniz Cengiz - Suzi Dinç

İncinur Daşdemir Nilsu Yılmaz

#kusursuzkiracı #MfYapım #yenidizi

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Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika TV Kusursuz Kiracı 2. Bölüm Fragmanı - Son Dakika

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