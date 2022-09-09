Kusursuz Kiracı 3. Bölüm Fragmanı - Son Dakika
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Kusursuz Kiracı 3. Bölüm Fragmanı

09.09.2022 09:44

"Kusursuz Kiracı" Her Salı 20: 00'de FOX'taKusursuz Kiracı 2. Bölüm ÖzetiMona daha istemeden işlediği korkunç cinayetin şokunu atlatamadan bir de ortalıktan kaybolan cesedin peşine düşmek zorunda kalmıştır.

"Kusursuz Kiracı" Her Salı 20: 00'de FOX'ta

Kusursuz Kiracı 2. Bölüm Özeti

Mona daha istemeden işlediği korkunç cinayetin şokunu atlatamadan bir de ortalıktan kaybolan cesedin peşine düşmek zorunda kalmıştır. Leyla, Mona'nın polise gitmesini engeller. Cesedi ortadan kaldırıp bu korkunç olayı unutmaları gerektiği konusunda arkadaşını ikna eder. Mona bir yandan aralarında güçlü bir çekimin filizlenmekte olduğu Yakup'un amcasını öldürmenin suçluluğuyla boğuşurken diğer yandan da Leyla ile birlikte kaybolan cesedin esrarını çözmeye çalışır. Ancak cinayetin bir görgü tanıdığı vardır ve olaylar iki genç kadının planladığı gibi gelişmeyecektir. Mona aradığı sorulara cevap bulmak umuduyla Yakup tarafından davet edildiği bir partiye gider. Ancak orada onu hiç ummadığı tatsız bir sürpriz beklemektedir.

Ana karakter Mona (Dilan Çiçek Deniz), yetimhanede büyümüş genç bir kadındır. İnternet gazetesinde çalışmakta ve son dönemde İstanbul'un farklı noktalarında yaşanan ev kundaklaması vakalarının haberini yapmaktadır. Yine yangın haberine gittiği bir gün, aynı haberi yapmaya gelen fotoğraf muhabiri Yakup (Serkay Tütüncü) ile karşılaşırlar. Birbirlerinden alttan alta hoşlanmakla birlikte, tümüyle zıt karakterlere sahip oldukları için didişe didişe haberi yaparlar. Haber dönüşü Mona zaten kavgalı olduğu ev sahibinin eşyalarını kapının önüne koyduğunu görür ve artık evsiz kalmıştır. Yetimhaneden arkadaşı ve şimdilerde polis olan arkadaşı Leyla (Melisa Döngel) gizli bir görevde olduğundan, yeni tanıştığı Yakup'un, sonradan garip bir mimariyle ikiye bölünmüş olan evine kiracı olma teklifini geçici bir çözüm olarak kabul etmek zorunda kalır. Ancak Mona daha apartmana taşındığı ilk gün, Yuva Apartmanı'nda garip işler döndüğünü fark eder. Gizemli tavırlar takınan komşular da onun apartmana taşınmasından hiç memnun görünmemektedir. İçeride sıra dışı işler döndüğü bellidir ancak Mona neler olup bittiğini anlayacak zaman bulamadan, hiç beklenmedik, ciddi bir problemin içine düşer.

"Kusursuz Kiracı" dizisinin hikayesine tanık olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz https://bit.ly/3QEJ93m

Oyuncular;

Dilan Çiçek Deniz Serkay Tütüncü Bennu Yıldırımlar

Melisa Döngel Ruhi Sarı Rüçhan Çalışkur Beyti Engin Özlem Tokaslan Umut Kurt Deniz Cengiz - Suzi Dinç

İncinur Daşdemir Nilsu Yılmaz

#kusursuzkiracı #MfYapım #yenidizi

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Kaynak: DailyMotion.com

Dilan Çiçek Deniz, Kusursuz Kiracı, kiracı, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Kusursuz Kiracı 3. Bölüm Fragmanı - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

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