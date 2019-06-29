Son Dakika Haberleri: 'Kusursuz Kulak',  Fazıl Say'la buluştu
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'Kusursuz Kulak',  Fazıl Say'la buluştu

1 saat önce

Elif YAVUZ- İstanbul DHA - KUSURSUZ kulak olarak da bilinen absolut kulak yeteneğine sahip 7 yaşındaki Bager Çalışcı, en büyük hayali olan ünlü piyanist Fazıl Say'la buluştu.

'Kusursuz Kulak',  Fazıl Say'la buluştu, System.String[]

Elif YAVUZ- İstanbul DHA  - KUSURSUZ kulak olarak da bilinen absolut kulak yeteneğine sahip 7 yaşındaki Bager Çalışcı, en büyük hayali olan ünlü piyanist Fazıl Say'la buluştu. 
Muş'un Ağartı köyünde yaşayan Bager Çalışcı absolut kulak olarak da bilinen duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip. Doğuştan görme engelli Çalışcı, müzik öğretmenin de desteğiyle, köyünde verdiği konser sonrası sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu.  Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Sanat aracılığıyla Fazıl Say ile buluştu. Fazıl Say o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerde Bager ile birlikte 'Katibim' parçasını çalan Say, "Piyano eğitimi uzun bir yoldur, 10-15 yıl, merdivenlerden çıka çıka. Bager bu yolu katedecektir, yeteneğine inancımız sonsuz, çok emek ve çok çalışma ile. En iyi hocalar ile ilerlemesi için ben de yol göstericisi olacağım" şeklinde paylaşımda bulundu.


Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:58 Kaynak: DHA
Muş, DHA, İstanbul, Fazıl Say, Güncel
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