Kusursuz Öğrenci Filmi - Son Dakika

Sharad Nerulkar, hayatını Hint klasik müzik şarkıcısı olmaya adayan bir adamdır. Sharad, küçük yaşlardan itibaren babasının tutkusu ve bilimsel arayışlarıyla Hint klasik müziği dünyasına girer. Bir vokalist olarak başarılı olmaya, babasının izinden gidip onun başarısız olduğu yerlerde kendisini kanıtlamaya çalışır. Ancak Sharad’ın babasına, usta olarak gördüğü kişilere ve sanatına olan bağlılığına rağmen, yaşamın ve modern dünyanın gerçekleri hayatı sorgulamasına neden olur.
Yönetmen: Chaitanya Tamhane
Senaryo: Chaitanya Tamhane
Oyuncular: Aditya Modak, Arun Dravid, Sumitra Bhave, Deepika Bhide Bhagwat, Kiran Yadnyopavit, Abhishek Kale, Neela Khedkar, Makarand Mukund, Kristy Banerjee, Vidyanidhee Vanarase
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Disciple
Yapımcı Firma: Zoo Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Hindistan
Orijinal Dili: Hintçe
Filmin Süresi: 129 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 30.04.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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