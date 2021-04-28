Kut-ül Amare Zaferi 3 boyutlu canlandırmalarla HİSART MÜZE'DE - Son Dakika

Kut-ül Amare Zaferi 3 boyutlu canlandırmalarla HİSART MÜZE'DE

28.04.2021 15:24
Kut-ül Amare Zaferi 3 boyutlu canlandırmalarla HİSART MÜZE'DE, System.String[]

Hisart Canlı Tarih Müzesi; 29 Nisan 1916 tarihinde Osmanlı Ordusunun Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük bir zaferle sonuçlanan Kut'ül Amare Zaferinin 105. Yıldönümünde, döneme ait eserlerle Kut-ül Amare Zaferi'ne tanıklık ediyor.

Hisart Müze; zafere giden yolda Kut-ül Amare Savaşı'nın tüm aşamalarını gün yüzüne çıkaran orijinal eserlere, aksesuarlara, objelere, dioramalara ve canlandırmalara evsahipliği yapıyor.

İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri ile Osmanlı kuvvetleri arasında Irak Cephesinde geçen Birinci Dünya Savaşı'nın temel muharebelerinden biridir. 1. Kut Muharebesi olarak da bilinir. İngiltere I. Dünya Savaşının başlaması ile birlikte Hint denizinin güvenliğini sağlamak ve Mezopotamya'ya hâkim olmak için Irak seferine çıktı. Bağdat'ı ele geçirmek üzere çıktığı bu seferin başlangıcında hızla ilerleyen İngiliz birlikleri Selman-ı Pak'ta Türk birliklerine yenilerek geri çekildiler ve Kut'ül Amare'de savunmaya geçtiler. Irak Ordusu Komutanı Halil Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri Kut'ül Amare'yi kuşatarak İngilizlere yaklaşık beş ay süresince yardım gitmesini engellediler. Dicle Nehri kıyısında Kut'ül Amare şehri yakınlarında konuşlanmış İngiliz ve müttefiklerinin kuşatılmasıyla başlayan muharebe, kasabanın Osmanlı Ordusu tarafından ele geçirilmesi ve İngiliz birliklerinin tamamının esir alınmasıyla 1.Dünya Savaşı içerisinde İngilizlerin Çanakkale'den sonra Kut'ül Amare'de Osmanlı İmparatorluğu'na ikinci kez mağlubiyeti ile zaferle sonuçlanmıştır.

Kut'ül Amare'de tarihte bilinen ilk hava yardımı olan İngilizlerin Kut-ül Amare'de ki ordularına hava yardımı ile erzak ve mühimmat gönderme mücadelesi Osmanlı birliklerinin savunmasını geçemeyip başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Kut-ül Amare Zaferi'nin 105.yıldönümü kapsamında Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonunda yer alan Kut-ül Amare bölümünde; bu çetin mücadelede kuşatılmış düşman ordusuna yardıma gelen uçakları düşürüşümüzün canlandırması olan Uçaksavar Bataryası dioraması ve Kut Semalarında ki hava savaşlarını konu alan Osmanlı-İngiliz Düellosu dioramaları, 7 Aralık 1915-29 Nisan 1916 Kut-ül Amare Kuşatmasını canlandıran diorama, 1.Dünya Savaşı Irak Cephesi İngiliz HMS Firefly (Selman-ı Pak) Gemisi'nin ele geçirilmesi dioraması başta olmak 3 boyutlu canlandırmalar, dioramaların esinlendiği orijinal fotoğraflar, İngiliz askerlerine ait ve Osmanlı askerlerine ait orijinal şapka, üniformalar, aksesuarlar ve objelerleKut-ül Amare Zaferine dikkat çekiliyor.

Hisart Müze kurucusu Nejat Çuhadaroğlu "Kut'ül Amare Zaferi" ile ilgili, ''Müzemizde kurulduğu günden beri Kut'ül Amare köşemiz var. Kut'ül Amare önemli bir savaş, önemli bir zafer ve bu konuyla ilgili de yaptığımız canlandırmalar, diaromalar var. Kut'ül Amare'de kuşatılmış düşman ordusuna yardıma gelen uçakları düşürüşümüzün canlandırması, ayrıca hava savaşları var. Kut-ül Amare Türk tarihi için çok önemli bir zafer. Bu açıdan kendi tarihimizi öğrenmenin elzem olduğunu düşünüyorum. Eğer bu topraklarda yaşıyorsak, çevremizin ne kadar karışık ve savaşlarla çevrili olduğunu düşünürsek, günümüzü daha iyi anlayıp ve geleceğe daha iyi görebilmemiz için geçmişimizi kesinlikle öğrenmemiz gerekir" diye konuştu.

Kut-ül Amare Zaferi 3 boyutlu canlandırmalarla HİSART MÜZE'DE

Osmanlı, Nisan, Müze, Irak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Kültür Sanat Kut-ül Amare Zaferi 3 boyutlu canlandırmalarla HİSART MÜZE'DE - Son Dakika


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