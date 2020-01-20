Kutadgu Bilig okumalarına katılanlara katılım belgeleri verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kutadgu Bilig okumalarına katılanlara katılım belgeleri verildi - Son Dakika

Kutadgu Bilig okumalarına katılanlara katılım belgeleri verildi

6 saat önce

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi tarafından düzenlenen Kutadgu Bilig okumalarında katılım belgesi almaya hak kazananlara katılım belgeleri verildi.

Kutadgu Bilig okumalarına katılanlara katılım belgeleri verildi, System.String[]

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi tarafından düzenlenen Kutadgu Bilig okumalarında katılım belgesi almaya hak kazananlara katılım belgeleri verildi.


Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile 5 Aralık 2019'da başlatılan kurslar 10 Ocak 2020 tarihinde sona erdi. TYB Erzincan Şubesince organize edilen Kutadgu Bilig okumalarına katılan 46 kişiden kursu başarı ile tamamlayan 42 kişi katılım belgesi almaya hak kazandı. Erzincan Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen katılım belgeleri kursu tamamlayanlara törenle takdim edildi.


Katılımcı belgeleri ise Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir tarafından verildi. - ERZİNCAN

Kutadgu Bilig, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:32 Kaynak: İHA
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