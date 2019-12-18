"Kutadgu Bilig ve Türk-İslam Kimliği" eseri tanıtıldı

Yusuf Has Hacib'in 950 yıl önce kaleme aldığı ve Türk-İslam tarihinin oluşmasında önemli bir başlangıç noktası olan "Kutadgu Bilig" eserinde anlatılan öğretiler hakkındaki yorum ve makaleler, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kitaplaştırıldı.

"Kutadgu Bilig ve Türk-İslam Kimliği" başlıklı kitabın tanıtım toplantısı, İTO'nun Eminönü'ndeki merkez binasında yapıldı.

Toplantıda konuşan İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Kutadgu Bilig eserinin yöneticilerin ilham, yönetilenlerin ise mutluluk kaynağı olması gerektiğini söyledi.

"10 hocamız kitapta Kutadgu Bilig'i farklı pencerelerden değerlendirdi"

Kuralay, bu anlamda eserin bugüne kadar yeterli değer görmediğine işaret ederek, "Hepimiz bu kitapla ilgili çok fazla bilgi sahibi değiliz. Çok da ders almış gözükmüyoruz. 950 yıldır yazılmış bir kitap olmasına rağmen oysa bugün yazılmış gibi. Ben de okuyunca kitabın birçok boyutunu anlamış oldum. İçerisinde ne kadar güzel, ibret verici şeyler söylenmiş." dedi.

Kitabın akademik anlamdaki çalışmalara başlangıç olması temennisinde bulunan Kuralay, şöyle devam etti:

"Sadece akademik manada değil, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatlarına da girerek, geleceğin liderlerine risale olacak metinleri mutlaka gençlerin okuması gerekiyor. Bu açıdan da bu çalışmanın kıymetinin altını çizmek istiyorum. Kutadgu Bilig'in değerini UNESCO bilmiş ve 950. yılı dolayısıyla 2019'u Kutadgu Bilig Yılı ilan etmiş. Bu da Edebiyat Derneği yöneticilerimizin dikkatini çekmiş ve bizimle irtibat kurdular. Biz de beraber böyle bir çalışmaya imza attık. 10 hocamız kitapta Kutadgu Bilig'i farklı pencerelerden değerlendirdiler. Gerçekten güzel bilgiler okuyucuları bekliyor."

"Kimlik sahibi olmak için ihtiyaç duyduğumuz zaman üstüne vurgu yaptık"

"Kutadgu Bilig ve Türk-İslam Kimliği" kitabının editörü Prof. Dr. Mehmet Günenç de Kutadgu Bilig eserinin bir açıdan siyaset kitabı olduğu yorumunu yaparak, "Yani insanlığın toplumsal yaşayışta devletle olan ilişkilerinin düzenini, organizasyonun nasıl sağlanacağı üzerinden kurgulamak ister. Buna karşılık da devletin veremeyeceği, devleti aşan çok önemli bir hususu vurgulayan bir kitaptır. Bu husus da insanın ölümlü olduğuna ilişkindir. Ölüm de hayatı bir oyun haline getiren gerçekliktir." ifadelerini kullandı.

Günenç, konuşmasında Kutadgu Bilig'in yazarı Yusuf Has Hacib'e ilişkin de bilgi vererek, "Bizler yaptığımız bu yayında felsefi, siyasi, ahlaki ve tabii ki dil bilimi açısından konuların, değerlendirmelerin olmasına dikkat ettik. Eserin başlığına 'Türk- İslam Kimliği' derken, kimlik sahibi olmak için ihtiyaç duyduğumuz zaman üstüne vurgu yaptık." diye konuştu.

İstanbul Edebiyat Derneğinin projesi olan kitabın sanat yönetmenliğini Ferda İdemen gerçekleştirdi.

"Kutadgu Bilig ve Türk-İslam Kimliği" kitabı içerisinde Günenç'in yanı sıra Yüksel Kanar, Doç Dr. Aygün Akyol, Dr. Özlem Bağdatlı, Prof. Dr. Azmi Bilgin, Doç. Dr. Muhammet Savaş Kafkasyalı, Dr. İlhami Fındıkçı, Prof. Dr. Altan Çetin, Prof. Dr. Ahmet Kavas ve Prof. Dr. Habip Türker'in makalesi bulunuyor.

Makaleler arasında ise "Türk- İslam Ahlak Tasavvurunun Oluşumunda Kutadgu Bilig'in Rolü", "Kutadgu Bilig'deki Tevhid Bağlamında Tanrı Tasavvuru" ve "Kutadgu Bilig Çerçevesinde İnsanın Dönüşümü" konulu 10 yazı yer alıyor.