Kütahya 1. Osb'de Görev Değişikliği

Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin Yeni Yönetim Kurulu Başkanı ve Müteşebbis Heyeti Başkan vekilinin yanı sıra denetim kurulu üyeleri belirlendi.

Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin Yeni Yönetim Kurulu Başkanı ve Müteşebbis Heyeti Başkan vekilinin yanı sıra denetim kurulu üyeleri belirlendi.



1. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.



Toplantıya; Vali Ömer Toraman'ın yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, 1. OSB Bölge Müdürü Servet Demir, bazı daire müdürleri ve üyeler katıldı.



Toplantıda Gürok Turizm ve Madencilik A.Ş. yetkilisi Tuğrul Baran Müteşebbis Heyet Başkan Vekilliğine getirildi.



Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tolga Eskioğlu olurken, üyeler ise İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Emin Yüce, Ömer Aşman'dan oluştu.



Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Zeyit Damar ile Gültekin Sağlam getirildi. - KÜTAHYA

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