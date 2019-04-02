Kütahya 11. Tarım Fuarı 25 Nisan'da Açılıyor
1 saat önce
Kütahya'nın sektörel bazda en uzun soluklu etkinliği olan Kütahya Tarım Fuarı, bu yıl kapılarını 25 Nisan'da açacak.
Kütahya
'nın sektörel bazda en uzun soluklu etkinliği olan Kütahya Tarım Fuarı, bu yıl kapılarını 25 Nisan'da açacak.
11 yıldır aralıksız devam eden fuarda bu yıl katılımcı firmalar yine üreticilere son gelişmeleri sunacaklar.
Ayrıca fuarda firmaların yapacağı kampanyalar ve destekler ile tarım sektörünün hareketlenmesi bekleniyor. Bölge üreticisinin her yıl merakla beklediği Kütahya Tarım Fuarı Tarım sektörününde hareketlenmesine ve canlanmasına sebep olacak. Özellikle alışveriş için fuarı bekleyen tarım sektörünün üreticilerine firmalarda hazırlık yapıyor.
Kütahya Tarım Fuarı'na katılacak firmalar yaptıkları kampanyalar ve yeni ürünleri ile yüzleri güldüreceğe benziyor.
25 Nisan Perşembe günü açılacak olan Kütahya 11. Tarım Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı 28 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.
Şehrin ekonomisine de büyük katkı sağlayan fuara 200'ün üzerinde marka katılması bekleniyor. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:34 Kaynak: İHA
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