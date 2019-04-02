Son Dakika Haberleri: Kütahya 11. Tarım Fuarı 25 Nisan'da Açılıyor

Kütahya 11. Tarım Fuarı 25 Nisan'da Açılıyor

1 saat önce

Kütahya'nın sektörel bazda en uzun soluklu etkinliği olan Kütahya Tarım Fuarı, bu yıl kapılarını 25 Nisan'da açacak.

Kütahya 11. Tarım Fuarı 25 Nisan'da Açılıyor, System.String[]
Kütahya'nın sektörel bazda en uzun soluklu etkinliği olan Kütahya Tarım Fuarı, bu yıl kapılarını 25 Nisan'da açacak.

11 yıldır aralıksız devam eden fuarda bu yıl katılımcı firmalar yine üreticilere son gelişmeleri sunacaklar.

Ayrıca fuarda firmaların yapacağı kampanyalar ve destekler ile tarım sektörünün hareketlenmesi bekleniyor. Bölge üreticisinin her yıl merakla beklediği Kütahya Tarım Fuarı Tarım sektörününde hareketlenmesine ve canlanmasına sebep olacak. Özellikle alışveriş için fuarı bekleyen tarım sektörünün üreticilerine firmalarda hazırlık yapıyor.

Kütahya Tarım Fuarı'na katılacak firmalar yaptıkları kampanyalar ve yeni ürünleri ile yüzleri güldüreceğe benziyor.

25 Nisan Perşembe günü açılacak olan Kütahya 11. Tarım Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı 28 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.

Şehrin ekonomisine de büyük katkı sağlayan fuara 200'ün üzerinde marka katılması bekleniyor. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:34 Kaynak: İHA

Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sandıkların Yüzde Yüzü Açıldı, 30 İl El Değiştirdi! İşte O İller CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı Turiste Tacizle Suçlanan Taksiciye "Hırsızlığa Teşebbüs" Suçundan 1 Yıl 4 Ay Hapis Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 14:05:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya 11. Tarım Fuarı 25 Nisan'da Açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]