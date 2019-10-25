Son Dakika Haberleri: Kütahya 3 hırsızlık şüphelisinin sabıka kayıtları şaşırttı
Son Dakika Güncel Kütahya 3 hırsızlık şüphelisinin sabıka kayıtları şaşırttı

Kütahya 3 hırsızlık şüphelisinin sabıka kayıtları şaşırttı

1 saat önce

3 hırsızlık şüphelisinin sabıka kayıtları şaşırttıKütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Bursa'dan günübirlik gelerek girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen O.E. (18), S.K. (18) ve E.N.B. (20) polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 hırsızlık şüphelisinin sabıka kayıtları şaşırttı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Bursa'dan günübirlik gelerek girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen O.E. (18), S.K. (18) ve E.N.B. (20) polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık şüphelisi O.E.?nin 77, S.K.?nın 55, E.N.B.?nin ise 65 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Bürosu ekipleri, ilçede art arda meydana gelen evden hırsızlık olayına yönelik başlattığı çalışma kapsamında şüphelilerin Bursa'dan günübirlik gelen O.E., S.K. ve E.N.B. olduğunu belirledi. İlçe merkezindeki bir evde suçüstü yakalanan 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YAŞLARINDAN BÜYÜK SABIKALARI VAR

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme de hırsızlıktan tutuklanan erkek şüpheli O.E.?nin 77, S.K.?nın 55, E.B.B.?nin ise 65 hırsızlık suçundan sabıkası olduğunu belirledi. .

15 GÜNDE 21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 15 günde yaptığı çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 21 kişiyi de gözaltına aldı.

Kütahya 3 hırsızlık şüphelisinin sabıka kayıtları şaşırttı

Tavşanlı, Kütahya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:49 Kaynak: DHA
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