Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığ istihbari çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde satışı yaptığı ve kullandığı bilgisi edinilen E.A. (26) isimli şahsın ikametgahında ve üzerinde yapılan adli aramada, 1 gram

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Gediz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya 3. sayfa haberi: Gediz'de bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.