Kütahya 3. sayfa haberi | Kütahya'da 3 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya 3. sayfa haberi | Kütahya'da 3 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

11.10.2022 15:34
Kütahya 3. sayfa haberi | Kütahya'da 3 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya yerel 3. sayfa haberine göre Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 şahıs şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 şahıs şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde iki farklı olayda durumlarından şüphelenilerek durdurulan F. A., G. A. ve E. B. isimli şahısların üzerinde yapılan kontrollerde, 2,65 gram esrar ve 2,69 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya 3. sayfa haberi | Kütahya'da 3 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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