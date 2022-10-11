Kütahya 3. sayfa haberi: Kütahya'da okul çevresi denetimleri - Son Dakika
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Kütahya 3. sayfa haberi: Kütahya'da okul çevresi denetimleri

11.10.2022 14:34
Kütahya 3. sayfa haberi: Kütahya'da okul çevresi denetimleri

Kütahya bölgesinden gelen habere göre Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelindeki okulların çevresinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde uygulama gerçekleştirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelindeki okulların çevresinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde uygulama gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği tarafından il genelindeki okulların çevresinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 21 okul ve çevresinde 83 şahıs ve 10 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapılırken, okul çevresinde bulunan 12 şahıstan 2 adet kesici alet ele geçirildi. Ayrıca şahısların üzerinde 4 adet bali bulundu.12 Şahıs hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edildi. Yapılan uygulamada başkaca bir suç ve suç unsuruna rastlanmadı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya 3. sayfa haberi: Kütahya'da okul çevresi denetimleri - Son Dakika

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