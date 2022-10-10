Kütahya 3. sayfa haberleri... Kütahya'da Bekçiler iki kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika
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Kütahya 3. sayfa haberleri... Kütahya'da Bekçiler iki kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

10.10.2022 12:09
Kütahya 3. sayfa haberleri... Kütahya'da Bekçiler iki kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya bölgesinden gelen habere göre Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Fuatpaşa ve Pirler Mahallelerinde 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Fuatpaşa ve Pirler Mahallelerinde 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerince Fuatpaşa Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan Ö.A.(20) isimli şahsın yapılan üst yoklamasında 0.54 gram metamfetamin olarak değerlendirilen narkotik madde ve 1 adet payp, Pirler Mahallesi'nde durdurulan F.A. (27) isimli şahsın yapılan üst aramasında ise, 80 adet sentetik ecza hap ve kırmızı poşete sarılı 0.88 gram metamfetamin olarak değerlendirilen narkotik maddeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar haklarında işlem yapılmak üzere suç unsurlarıyla birlikte Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Narkotik, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya 3. sayfa haberleri... Kütahya'da Bekçiler iki kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya 3. sayfa haberleri... Kütahya'da Bekçiler iki kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika
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