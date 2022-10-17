Kütahya 3. sayfa haberleri: Kütahya'da kumar oynayan 6 kişiye 9 bin 95 TL para cezası - Son Dakika
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Kütahya 3. sayfa haberleri: Kütahya'da kumar oynayan 6 kişiye 9 bin 95 TL para cezası

17.10.2022 10:07
Kütahya 3. sayfa haberleri: Kütahya'da kumar oynayan 6 kişiye 9 bin 95 TL para cezası

Edinilen Kütahya haberine göre Kütahya'da bir kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye, 9 bin 95 TL idari para cezası uygulandı.

Kütahya'da bir kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye, 9 bin 95 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün kumar, tombala suçlarına yönelik ülke genelinde 21.00-00.00 saatleri arasında eş zamanlı yapılan uygulamada, Kütahya il merkezinde, 4 iş yeri denetlendi, 96 şahıs sorgulandı.

Ali Paşa Mahallesinde bulunan kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 5 şahsa kişi başı bin 819 TL olmak üzere, toplamda 9 bin 95 TL idari para cezası uygulandı. Masada bulunan para ve iskambil kağıdına el konuldu. Ayrıca kapalı alanda tütün mamulleri tüketen 8 şahsa idari para cezası uygulandı.

12 ilçede ise 21 iş yeri denetlendi. Yapılan 286 GBT kontrolü sonucu herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya 3. sayfa haberleri: Kütahya'da kumar oynayan 6 kişiye 9 bin 95 TL para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya 3. sayfa haberleri: Kütahya'da kumar oynayan 6 kişiye 9 bin 95 TL para cezası - Son Dakika
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