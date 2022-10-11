Kütahya 3. sayfa haberleri | Kütahya il genelinde çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanması için il genelinde yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalandı.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğünün yazıları gereğince aranan şahısların yakalanması için yapılan operasyonda, il merkezinde, dolandırıcılık, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik suçlarından 23 yıl hapis cezası ve ayrıca gıyabi tutuklama müzekkereleri ile aranan T.K. (44), yağma suçundan 8 Yıl 3 Ay hapis cezası ile aranan A.G. (33), hırsızlık suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 gün hapis cezası ile aranan H.E.A. (18), başkasına ait banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama, dolandırıcılık, hakaret, tehdit, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 1 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası ve ayrıca gıyabi tutuklama müzekkereleri ile aranan A.K. (39), yaralama suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan A.A. (38), hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan İ.K. (21), Ailenin Korunmasına Dair Kanuna Muhalefet suçundan 3 gün hapis cezası ile aranan A.D. (31), yaralama suçundan gıyabi tutuklama müzekkeresi ile aranan Y.B. (52), Gediz ilçemizde tehdit suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası ile aranan H.İ.M. (46) ve Tavşanlı ilçemizde hırsızlık suçundan gıyabi tutuklama müzekkeresi ile aranan T.D. (41) olmak üzere il genelinde toplam 10 şahıs yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA