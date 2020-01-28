Kütahya 9 yaşındaki mücahit, depremzedeler için ilçe pazarında yardım topladı - Son Dakika

9 yaşındaki Mücahit, depremzedeler için ilçe pazarında yardım topladı

Kütahya'nın Emet ilçesinde 9 yaşındaki Mücahit Çakır, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için ilçede kurulan halk pazarında masa açarak 181 lira topladı. Gelen yardımları toplayan belediye görevlisiyle bankaya giden Çakır, kavanozdaki paraları AFAD'ın yardım hesabına yatırdı. Küçük Mücahit'in bu davranışı ilçede büyük takdir topladı.

Gazi Emet ilkokulu öğrencisi Mücahit Çakır, Elazığ ve Malatya'daki depremin ardından ilçede kurulan halk parasında masa kurarak, 'Elazığ depremi için yardım kampanyası, bizde destek olalım' yazıları astı. Gün boyu masa depremzedeler için cam kavanozda 181 lira toplayan Çakır, belediyenin yardım noktasına gitti. Maddi yardım olduğu için belediye görevlisiyle birlikte bankaya giden Çakır, topladığı 181 lirayı AFAD'ın resmi yardım hesabına yatırdı.

Depreme çok üzüldüğünü ve Elazığ'da dışarıda kalan çocuklar için yardım etmesi gerektiğini düşündüğünü anlatan Mücahit Çakır, 'Depremden etkilenen çocuklar, arkadaşlarımız soğukta kalıyor. Onlar için üzüldüm ve pazarda masa kurdum. Gelen giden herkese bağışlar depremzedelere gidecek diye söyledim. Diğer arkadaşlarımızda böyle yaparsa onlara yardım edebiliriz" dedi. Baba Şerif Çakır, ise oğlunun depremzede çocuklar için bir şeyler yapmak istediğini öğrendiğinde destek olup yardım ettiğini belirterek, 'Evde otururken böyle bir şey yapmak istediğini söyledi. Bizde ona yardım ettik. Afiş hazırladık, pazarda yardım masası kurduk. Gelenlerden Mücahit yardım talebinde bulundu. Toplanan paraları da bankaya getirip yatırdık. Allah milletimize bu acıları bir daha yaşatmasın. Destek veren halkımıza teşekkür ediyoruzö diye konuştu.

TAKDİR TOPLADI

Küçük Mücahit'in bu davranışı ilçede büyük takdir toplarken, banka müdür ve personeli de Mücahit'in kampanyasına destek vererek, parayı hesaba yatırmasını sağlayıp duyarlılığından dolayı teşekkür etti.