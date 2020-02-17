Son Dakika › Güncel › Kütahya Adliyesinde İşyurtlarında üretilen ürünler satışa çıktı - Son Dakika
Kütahya Adliyesinde İşyurtlarında üretilen ürünler satışa çıktı
7 saat önce
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'na ait Türkiye'nin dört bir yanındaki cezaevlerinde üretilen ürünler bir araya getirilerek Kütahya Adalet Sarayı'nda satışa sunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:27 Kaynak: İHA
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'na ait Türkiye'nin dört bir yanındaki cezaevlerinde üretilen ürünler bir araya getirilerek Kütahya Adalet Sarayı'nda satışa sunuldu.
Türkiye'de 300'ün üzerinde iş yurdunda hükümlü ve tutukluların ürettiği ürünler adliye binalarında bir araya getirilerek satışlara sunuldu. Kütahya Adalet Sarayı Ek Binada da satışa başlanılan ürünlere vatandaşlardan büyük ilgi gördü. - KÜTAHYA
Son Dakika EURO 2020 için 28 milyondan fazla bilet talep edildi TASS: NATO, Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna askeri destek vermeyecek İran'dan Türkiye'ye çağrı: Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki ortak çalışmaları devam etmeli Galatasaray Kulübü, "Central Rent A Car"la iş birliği yaptı