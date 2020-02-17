Kütahya Adliyesinde İşyurtlarında üretilen ürünler satışa çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya Adliyesinde İşyurtlarında üretilen ürünler satışa çıktı - Son Dakika

Kütahya Adliyesinde İşyurtlarında üretilen ürünler satışa çıktı

7 saat önce

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'na ait Türkiye'nin dört bir yanındaki cezaevlerinde üretilen ürünler bir araya getirilerek Kütahya Adalet Sarayı'nda satışa sunuldu.

Kütahya Adliyesinde İşyurtlarında üretilen ürünler satışa çıktı, System.String[]

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'na ait Türkiye'nin dört bir yanındaki cezaevlerinde üretilen ürünler bir araya getirilerek Kütahya Adalet Sarayı'nda satışa sunuldu.


Türkiye'de 300'ün üzerinde iş yurdunda hükümlü ve tutukluların ürettiği ürünler adliye binalarında bir araya getirilerek satışlara sunuldu. Kütahya Adalet Sarayı Ek Binada da satışa başlanılan ürünlere vatandaşlardan büyük ilgi gördü. - KÜTAHYA

Adalet Bakanlığı, Türkiye, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:27 Kaynak: İHA
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