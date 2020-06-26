Kütahya AFAD'dan ilçelere araç ve ekipman desteği - Son Dakika

Kütahya AFAD İl Müdürlüğü, sıkışmalı trafik kazalarında müdahale için ilçe itfaiye ekiplerine araç ve ekipman desteğinde bulundu.

AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, gazetecilere yaptığı açıklamada, il sınırları içinde meydana gelen ve acil müdahaleyi gerektiren sıkışmalı trafik kazalarına, daha erken ve etkin müdahale etmek amacıyla Altıntaş, Domaniç, Emet, Gediz ve Simav ilçelerindeki itfaiye teşkilatlarına araç ve ekipman desteği yapıldığını söyledi.

Ekiplerin kurtarma çalışmalarında zamanla yarıştığını belirten Artun, şunları kaydetti:

"Acil müdahaleyi gerektiren sıkışmalı trafik kazalarında kazazedeleri hayatta tutabilmek adına dakikalar hatta saniyeler bile büyük önem taşıyor. Bu bağlamda müdahale ekipleri zamanla yarışmaktadır. Meydana gelen kazalara müdahale konusunda AFAD İl Müdürlüğü ve İl İtfaiye Müdürlüğünde araç ve ekipman konusunda sıkıntı yaşanmazken bazı ilçe itfaiye müdürlüklerinde gerekli araç ve ekipmanlar yetersiz kalmaktaydı. Biz kurum olarak ilçelerimizin eksiklerini tamamlamak istedik."

Artun, ekipmanların kullanılması konusunda da ilçelerde eğitimler de verildiğini sözlerine ekledi.