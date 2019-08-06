Son Dakika Haberleri: Kütahya AFAD'dan stajyer öğrencilere emniyetli iniş tatbikatı
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Kütahya AFAD'dan stajyer öğrencilere emniyetli iniş tatbikatı

3 saat önce

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde staj görmekte olan Dumlupınar ve Karabük Üniversiteleri Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerine yönelik Emniyetli İniş Tatbikatı gerçekleştirildi.

Kütahya AFAD'dan stajyer öğrencilere emniyetli iniş tatbikatı, System.String[]
Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde staj görmekte olan Dumlupınar ve Karabük Üniversiteleri Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerine yönelik Emniyetli İniş Tatbikatı gerçekleştirildi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde staj görmekte olan Dumlupınar ve Karabük Üniversiteleri Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerinin katılımıyla, uzman personeller Halil Demir ve Saadettin Babacan gözetiminde Emniyetli İniş Tatbikatı yapıldı.

Yüksek noktalardan canlı kurtarmak ve olaylara her an hazır olabilmek adına gerçekleştirilen tatbikatta güvenli şekilde iniş yöntemleri uygulamalı olarak ele alındı. - KÜTAHYA
Dumlupınar, Karabük, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:20 Kaynak: İHA
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