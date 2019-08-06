Kütahya AFAD'dan stajyer öğrencilere emniyetli iniş tatbikatı
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Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde staj görmekte olan Dumlupınar ve Karabük Üniversiteleri Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerine yönelik Emniyetli İniş Tatbikatı gerçekleştirildi.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:20 Kaynak: İHA
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde staj görmekte olan Dumlupınar
ve Karabük
Üniversiteleri Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü ve Anadolu Üniversitesi
Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerine yönelik Emniyetli İniş Tatbikatı gerçekleştirildi.
Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde staj görmekte olan Dumlupınar ve Karabük Üniversiteleri Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerinin katılımıyla, uzman personeller Halil Demir
ve Saadettin Babacan gözetiminde Emniyetli İniş Tatbikatı yapıldı.
Yüksek noktalardan canlı kurtarmak ve olaylara her an hazır olabilmek adına gerçekleştirilen tatbikatta güvenli şekilde iniş yöntemleri uygulamalı olarak ele alındı. - KÜTAHYA
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