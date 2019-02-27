Son Dakika Haberleri: Kütahya Afad, Hasar Gören Evlerde İnceleme Yaptı

Kütahya Afad, Hasar Gören Evlerde İnceleme Yaptı

1 saat önce

Afad, hasar gören evlerde inceleme yaptıKütahya'nın Emet ilçesinde heyelan nedeniyle göçen yol ve Günlüce köyünde çatlakların meydana geldiği evlerde AFAD ekiplerince inceleme yapıldı.

Afad, hasar gören evlerde inceleme yaptı

Kütahya'nın Emet ilçesinde heyelan nedeniyle göçen yol ve Günlüce köyünde çatlakların meydana geldiği evlerde AFAD ekiplerince inceleme yapıldı. Evlerinin yıkılma korkusu yaşayan bazı köylüler yakınlarına taşınırken, toprak kayması sonucu 3 mahalleye giden yol kapandı.

Kütahya'nın Emet- Tavşanlı güzergahında geçen yıl tamamlanarak hizmete geçen 45 kilometrelik yolun 8'nci kilometresinde büyük çökmeler meydana geldi. Trafiğe kapatılan yolun her hafta farklı noktalarda çökmeler yaşanırken, Karayolları 14. Bölge Müdürü Turgay Çolak ve Ulaştırma Bakanlığı Daire Başkanlığı görevlileri yolda ince

Evlerinde hasar oluşan köylülerden bazıları, yıkılma korkusuyla yakınlarının evlerine taşındı. Köyde oturan Nazife Çalışkan (81), yolun güzergahının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, Aşağıya yol yaptılar oda göçtü. Her yerler çöktü arabalar geçmiyor artık. Yol yapıldıktan sonra göçmeye başladı. Çok oydular altını, buradan oraya toprak yığdılar. Evlerinde hasar olanlardan bazıları taşındı. Kimisi akrabasına gitti. Evi çatladığı için akşam çıkmışlar evden dedi.

'ÜÇ MAHALLENİN YOLU TOPRAKLA KAPANDI'

Yoldaki çökmelerden dolayı bazı bölgelerde toprak kayması meydana geldi. Günlüce köyünün alt kısmında bulunan 3 mahalleye giden yolun trafiğe kapandığını anlatan köylülerden Kadir Yücel, Toprak kayması sonucu 3 mahalleye giden yol tamamen kapandı. Buralara ulaşım şehitlikten yada Emet tarafından yapılıyor. Yolun mesafesi yaklaşık ikiye katladı. Yeni yoldaki yapılan menfez yaklaşık 400 metre yukarıdan toprakla birlikte aşağıya kadar inerek yolu kapattı dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:02 Kaynak: DHA

Kütahya, Günlüce, Emet, AFAD, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuş Operasyonunda Trans Birey, İlişki İçin Anlaştığı 4 Erkekle Basıldı Drift Yapan Sürücüye Aracın Değeri Kadar Ceza Kesildi

THY, Pakistan İle Hindistan Arasındaki Gerginlik Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti AK Partili Vekilden Kenti Karıştıran Sözler: Zonguldaklıyım Demekten Utanıyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 16:11:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya Afad, Hasar Gören Evlerde İnceleme Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]