Kütahya Afad Müdürü Ahmet Ali Artun Dumlupınar'ı Ziyaret Etti

Kütahya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ahmet Ali Artun, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ahmet Ali Artun, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Kaymakam Abbasoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "İlçemizde meydana gelebilecek her türlü afetten sonra gerçekleştirilecek müdahale çalışmalarının etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, bu çerçevede bir afet sonrasında yerine getirilmesi gereken çalışmalar ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasındaki görev, yetki ve sorumluluklarına dair konuları ele alarak fikir alışverişinde bulunduk.Her türlü afet ve acil durum için hızlı, etkili ve kapsamlı bir müdahale organizasyonu oluşturan Türkiye, Afet Müdahale Planıyla daha kısa zamanda, daha geniş alanda, daha çok hayat kurtaracaktır. Nazik ziyaretlerinden dolayı İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Artun ve kurum personellerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Daha sonra kurum ve daire amirleriyle yapılan toplantıda, kurumlar arası koordineyi sağlayarak, yönetim alanında sıkıntı yaşamadan vatandaşların işlerinin en kısa sürede çözüme kavuşturmanın önemini ele alındı. - KÜTAHYA

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