Kütahya AFAD personeli 'DAK Seviye 2 Yaz Gelişim' eğitimine katıldı
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Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli AFAD Başkanlığı koordinesinde ve Bursa İl Afet ve Acil Durum öncülüğünde Isparta Yazılı Kanyon mevkiinde düzenlenen "Doğada Arama Kurtarma (DAK) Seviye Yaz Gelişim" eğitimine katıldı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:56 Kaynak: İHA
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) personeli AFAD Başkanlığı koordinesinde ve Bursa
İl Afet ve Acil Durum öncülüğünde Isparta
Yazılı Kanyon mevkiinde düzenlenen "Doğada Arama Kurtarma (DAK) Seviye Yaz Gelişim" eğitimine katıldı.
AFAD İl Müdürlükleri bünyesinde görev yapan Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin mesleki anlamda deneyimlerinin arttırılması ve bu sayede hızlı ve etkin müdahalenin gerçekleşmesi amacıyla düzenlenen DAK Seviye 2 Yaz Gelişim Eğitimine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü adına Arama Kurtarma Teknisyenleri İbrahim Yalçın
ve Turgay Uygun iştirak etti. - KÜTAHYA
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