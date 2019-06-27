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Kütahya AFAD personeli 'DAK Seviye 2 Yaz Gelişim' eğitimine katıldı

1 saat önce

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli AFAD Başkanlığı koordinesinde ve Bursa İl Afet ve Acil Durum öncülüğünde Isparta Yazılı Kanyon mevkiinde düzenlenen "Doğada Arama Kurtarma (DAK) Seviye Yaz Gelişim" eğitimine katıldı.

Kütahya AFAD personeli 'DAK Seviye 2 Yaz Gelişim' eğitimine katıldı, System.String[]
Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli AFAD Başkanlığı koordinesinde ve Bursa İl Afet ve Acil Durum öncülüğünde Isparta Yazılı Kanyon mevkiinde düzenlenen "Doğada Arama Kurtarma (DAK) Seviye Yaz Gelişim" eğitimine katıldı.

AFAD İl Müdürlükleri bünyesinde görev yapan Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin mesleki anlamda deneyimlerinin arttırılması ve bu sayede hızlı ve etkin müdahalenin gerçekleşmesi amacıyla düzenlenen DAK Seviye 2 Yaz Gelişim Eğitimine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü adına Arama Kurtarma Teknisyenleri İbrahim Yalçın ve Turgay Uygun iştirak etti. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:56 Kaynak: İHA
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