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Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı - Son Dakika

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı

06.07.2021 10:22

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı Vatandaşlar, yaralıları sırt üstü yatırarak sağlık görevlilerinin olay yerine gelmesini bekledi Yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı Kütahya'da otomobilin taklalar atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2...

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı

Vatandaşlar, yaralıları sırt üstü yatırarak sağlık görevlilerinin olay yerine gelmesini bekledi

Yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı

KÜTAHYA - Kütahya'da otomobilin taklalar atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 28. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kütahya'dan Afyonkarahisar'a gitmekte olan Kudret Aşçıoğlu yönetimindeki 03 PP 160 plakalı otomobil, seyir halindeyken taklalar atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü Kudret Aşçıoğlu ve yanında yolcu olarak bulunan İsa Avcı yaralandı. Yaralıların imdadına yoldan geçen yolcu ve sürücüler yetişti. Vatandaşlar, yaralıları sırt üstü yatırarak sağlık görevlilerinin olay yerine gelmesini bekledi. Bu sırada yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı
Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı
Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı
Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı
Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı
Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı

Kütahya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda can pazarı - Son Dakika


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