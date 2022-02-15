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Kütahya AGD'den Hindistan'daki zulme tepki - Son Dakika

Kütahya AGD'den Hindistan'daki zulme tepki

15.02.2022 14:57
Kütahya AGD'den Hindistan'daki zulme tepki

Kütahya'da bir grup, Hindistan'daki Müslümanlara yönelik yapılan zulmü kınadı.

Kütahya'da bir grup, Hindistan'daki Müslümanlara yönelik yapılan zulmü kınadı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kütahya Şube Başkanı Erol Taşkın, grup adına yaptığı açıklamada, nüfus bakımından dünyanın en büyük ülkelerinden olan Hindistan'ı ve Hint Müslümanlarının çektikleri çileleri kamuoyuyla paylaşmak ve Müslüman kardeşlerinin derdiyle dertlenmek üzere toplandıklarını belirtti.

Hindistan'da 200 milyon Müslüman yaşadığını, azınlık muamelesi yapılarak, anayasal haklardan mahrum bırakıldığını, haklarını savunmalarına izin verilmediğini dile getiren Taşkın, şunları kaydetti:

"Müslümanların yaşadığı sıkıntılar ortada iken İslam ülkelerinin tepkisizliğini, Müslümanların sessizliğini anlamak mümkün değildir. Hint rahipleri aleni bir şekilde zulümleri teşvik ederken, İslam alimlerinin adaletin tesisini daha fazla gündemlerine almalıdırlar. Putperestlerin, zalimlerin batıl davalarına gösterdikleri sadakati, Müslümanlar hak davalarına göstermedikçe dünyada zulümler bitmeyecektir."

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Anadolu Gençlik Derneği, Müslüman, Kütahya, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya AGD'den Hindistan'daki zulme tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya AGD'den Hindistan'daki zulme tepki - Son Dakika
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