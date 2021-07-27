Kütahya Aizanoi Antik Kenti Bilinirlik Anketi - Son Dakika
Üye Girişi
Kütahya Aizanoi Antik Kenti Bilinirlik Anketi

Kütahya Aizanoi Antik Kenti Bilinirlik Anketi

27.07.2021 16:19

Kütahya İl Özel İdaresinin "Aizanoi Antik Kenti Turizm Destinasyonu Fizibilitesi" projesi kapsamında Ajansımızın desteğiyle hazırlanacak olan rapor ile Çavdarhisar Aizanoi Antik Kentinde yapılması öngörülen turizm yatırımlarının fizibilitesi, Antik Kente yönelik markalaşma, tanıtım ve...

Kütahya İl Özel İdaresinin "Aizanoi Antik Kenti Turizm Destinasyonu Fizibilitesi" projesi kapsamında Ajansımızın desteğiyle hazırlanacak olan rapor ile Çavdarhisar Aizanoi Antik Kentinde yapılması öngörülen turizm yatırımlarının fizibilitesi, Antik Kente yönelik markalaşma, tanıtım ve pazarlama stratejileri ortaya koyulacaktır. Bu kapsamda hazırlanan ankete katılımlarınızı bekleriz.

Ankete buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Çavdarhisar, Kütahya, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler Kütahya Aizanoi Antik Kenti Bilinirlik Anketi - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Hakan Fidan, Abdullah Çatlı mı? Dilden dile dolaşan şehir efsanesi Çatlı'nın kızına da soruldu
17:40 Hakan Fidan, Abdullah Çatlı mı? Dilden dile dolaşan şehir efsanesi Çatlı'nın kızına da soruldu
17:34 Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür'ün eşi KKKA hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti
17:31 Havaların ısınmasıyla yeniden ortaya çıkan KKKA hastalığı, Çorum'da can aldı
17:24 Doların yükselmesinden sonra Kur Korumalı Mevduat hesapları rekor kırdı
17:20 Doların yükselişi sonrası Kur Korumalı Mevduat hesapları rekor kırdı
17:22 Brezilya yolcusu! Enner Valencia Fenerbahçe ile anlaşamadı, Internacional'e transfer oluyor
17:17 Fenerbahçe taraftarını kahredecek haber! Yıldız futbolcu, yeni takımı ile el sıkıştı
16:49 Kendi kendine hamile kalan timsahın 'bakire doğumu' bilim insanlarını şaşırttı
16:43 Kendi kendine hamile kalan timsah, bilim insanlarını şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2023 18:05:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya Aizanoi Antik Kenti Bilinirlik Anketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement