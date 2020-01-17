Kütahya AK Parti'de yeni yönetim belirlendi - Son Dakika

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, partinin il yönetim kurulunun belirlendiğini ifade etti.



Ceyhun, yaptığı açıklamada, milletle kucaklaşma vaktinin geldiğini belirterek, "Memleketimize hizmet ve inandığımız değerleri koruma gayesiyle çıkmış olduğumuz bu kutlu yürüyüşte, yol arkadaşımız olacak yönetim kurulumuz hayırlı uğurlu olsun. Rabbim hayırlı hizmetlere vesile eylesin.Şimdi tüm teşkilamızla birlik ve beraberlik içinde yollara düşme vakti. Şimdi milletimizle daha çok kucaklaşma vakti. Kuruluşundan bugüne partimizde görev almış tüm dava ve çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



Ceyhun, yönetim kurulunun şu isimlerden oluştuğunu belirtti: "Ahmet Erdoğmuş, Ahmet Karabulut, Ali Kılınç, Ayhan Görgün, Emin Karabacak, Esme Ölçen, Esra Zeytin Sürücüoğlu, Fatih Tekin, Gökhan Kahraman, Hüsna Balkan, İsmail Çağlar Bayırcı, Kemal Kırbıyık, Kıymet Gazan, Melek Kahraman, Metin Sert, Muhammed Ziya Afifi, Murat Duran, Mustafa Kızıklıoğlu, Mücahit Savaş, Nurettin Kaplan, Orhan Düzgören, Osman Orhan Cengiz, Osman Zeybek, Ömer Faruk Aksu, Ömer Tunçay, Rahmi Yördem, Recep Fazıl Güven, Yasemin A. Çakır ve Yusuf Alpaslan." - KÜTAHYA